Напередодні зустрічі міністрів оборони НАТО в Брюсселі генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Кремль нарощує свої сили на кордоні з Україною, а не виводить їх, як про це пишуть російські чиновники та ЗМІ.

Про це повідомляє британське видання Sky News.

Генсек НАТО також заявив, що Росія не реагує на пропозиції Альянсу сісти за стіл перемовин задля того, щоб дійти дипломатичного консенсусу.

“Поки що деескалації на місцях ми не спостерігаємо. Навпаки, схоже, що Росія продовжує військове нарощування, і ми не отримали відповіді на письмовий документ і письмові пропозиції, які ми надіслали до Росії 26 січня з викладенням тем і пунктів, які союзники по НАТО готові сісти і обговорити з Росією, щоб спробувати знайти політичний шлях вперед”, – наголосив Єнс Столтенберг.

Генеральний секретар також додав, що Росія не в праві вирішувати, буде Україна членом Північноатлантичного Альянсу, чи ні. Двері НАТО для України відкриті, і військовий альянс не піде на компроміси у своїх ключових принципах. Але НАТО бачить зміст у тому, щоб надалі вести перемовини. Одначе, він висловив чітку готовність і до гіршого сценарію розвитку подій.

Він попередив про те, що Росії доведеться заплатити високу ціну за свою агресію, а НАТО докладуть зусиль задля ускладнення реалізації вторгнення.

“Ми й надалі будемо передавати Росії дуже чітке повідомлення про те, що ми готові сісти і обговорити з ними, але водночас ми готові до гіршого. І якщо Росія знову вторгнеться в Україну, вони заплатять високу ціну, і ми продовжимо викривати російські плани та дії, щоб ускладнити їм агресивні дії проти України”, – наголосив Єнс Столтенберг.