Сьогодні генеральний секретер НАТО Єнс Столтенберг виступив на брифінгу, де розповів, що Білорусь почала брати участь у війні проти України ще до її початку, анонсував додаткове озброєння для України та про виклики, перед якими РФ поставила увесь с віт.

Це було озвучено під час брифінгу, стрім якого розміщений на Twitter-сторінці Столтенберга.

Єнс Столтендебрг анонсував посилення лінії захисту на східному кордоні Альянсу, посилення допомоги Україні, а також відправлення в Україну обладнання для захисту від хімічних, біологічних, радіологічних та ядерних загроз – ці питання обговорюватимуться завтра, 24 березня, на саміті НАТО.

Він наголосив, що Україна демонструє неабияку сміливість у боротьбі проти брутального та жорстокого вторгнення РФ.

Столтенберг стверджує, що світ стоїть перед новою дійсністю, і безпекова відповідь НАТО повинна бути зокрема і на довготривалу перспективу. Сьогодні Північноатлантичного Альянсу погодять створення чотирьох нових бойових груп у Болгарії, Угорщині, Румунії та Словаччині.

Генсек наголосив, що Альянс повинен допомагати Україні, але його завданням також є уникнення подальшої ескалації конфлікту – війна між РФ і НАТО призведе до “ще більшого руйнування та ще більшої кількості жертв”.

Китай висловив підтримку Росії, зокрема у поширенні її пропаганди – НАТО розглянуть роль Пекіна у цьому конфлікті.

Єнс Столтенберг наголосив, що Росія повинна припинити ядерний шантаж. НАТО надало Росії чіткі сигнали про те, що вести ядерну війну небезпечно та безвідповідально, її неможливо виграти і ніколи не можна починати.

На запитання журналістки про те, як вплине приєднання Білорусі до Росії у війні, генсек НАТО підсумував, що ніяк не вплине, оскільки білоруські війська уже воюють на території України.

“Білорусь бере участь у цьому конфлікті з самого початку, власне, до її початку, оскільки Білорусь дозволила використовувати свої території як майданчик для мобілізації великої кількості військ, які вторглися в Україну”, – заявив Єнс Столтенберг.

Він додав, що РБ продовжує допомагати РФ, надаючи їй усе необідне для війни з Україною.