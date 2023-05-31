Джерело: сайт НАТО.

“Я рішуче засуджую спробу запуску КНДР військового супутника з використанням технології балістичних ракет. Це посилює напруженість і створює серйозні ризики для безпеки в регіоні і за його межами”, – заявив Столтенберг.

Він також зазначив, що це є грубим порушенням резолюцій Ради Безпеки Організації Об’єднаних Націй.

Відтак, НАТО закликає КНДР припинити ці провокаційні дії і повернутися до діалогу задля досягнення сталого миру і повної та верифікованої денуклеаризації Корейського півострова.

“Ми підтримуємо наших близьких партнерів у цьому регіоні – Республіку Корея та Японію”, – наголосив Єнс Столтенберг.

Зазначимо, що Північна Корея заявила, що запуск військового супутника-шпигуна завершився невдачею – ракета впала у Жовте море через проблему з двигуном. У КНДР планують здійснити свій другий запуск “якомога швидше”.

Об’єднаний комітет начальників штабів Північної Кореї заявив, що сьогодні запуск розвідувального супутника Malligyong-1, встановлений на ракеті нового типу під назвою Chollima-1, зафіксовано близько 06:29. Він відбувся з району округу Тончан у західній провінції Північний Пхьонган. Їхня ціль прямувала у південному напрямку.

Проте ракета-носій впала – у зв’язку з втратою тяги через ненормальний запуск двигуна другого ступеня після відокремлення першого ступеня під час нормального польоту. Збій пов’язаний із низькими надійністю та стабільністю системи двигуна нового типу та нестабільним характером використовуваного палива.

У Північній Кореї планують ретельно дослідити серйозні дефекти, виявлені під час останнього запуску супутника. Країна вживатиме необхідних заходів для їх подолання, пообіцявши провести другий запуск якнайшвидше шляхом різноманітних часткових випробувань.

У КНДР вважають запуск супутника-шпигуна необхідним для спостереження за навчаннями Сполучених Штатів і Південної Кореї в режимі реального часу, які вони назвали небезпечними.