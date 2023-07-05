Джерело: Міністерство економіки України.

Подати заявку на отримання кредиту під 7% зможуть ветерани війни, учасники бойових дій та особи, які не мають власного житла. Всі інші категорії позичальників залишаються у програмі також. Відповідне рішення ухвалено на засіданні уряду 4 липня 2023 року.

Зокрема, подати заявку на участь у програмі зможуть:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості, або у власності яких менше ніж 52,5 кв. м для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. м – на кожного наступного члена сім’ї, за виключенням житла на тимчасово окупованих територіях.

Зазначені категорії громадян зможуть взяти участь у програмі “єОселя” на таких умовах:

фіксована річна ставка у гривні – 7%;

перший внесок – від 20%;

термін кредитування – до 20 років;

придбати можна квартиру у будинку, що будується, або не старшому за три роки на момент укладення договору.

Якщо людина захоче придбати житло, що будується, вона зможе це зробити лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми. У межах “єОселі” допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту.

Така модель роботи забезпечує захист прав позичальників “єОселі” при купівлі квартири на первинному ринку в об’єктах, що будуються. Акредитація забудовників банками у програмі буде доступна лише для тих забудовників, які обрали прозорі механізми фінансування будівництва.

У відомстві зазначили, що банками-партнерами “єОселі” є Ощадбанк, ПриватБанк, Укргазбанк, Глобус банк та Sky Bank. Ще декілька банків-партнерів знаходяться на стадії інтеграції із “Дією” та вже скоро долучаться до реалізації програми.

Програма “єОселя” працює з жовтня 2022 року. На сьогодні вже видано майже 1700 кредитів на суму понад 2,3 млрд грн.