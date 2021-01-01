Митрополит Київський і всієї України Епіфаній у своєму передноворічному зверненні закликав українців бути добрими і милосердними до ближніх і цінувати кожну мить.

Новорічне привітанн Епіфаній опублікував на своїй сторінці в Facebook.

“І з надією на Бога та Його допомогу віримо, що попереду нас очікують зміни на краще — якщо і ми самі готові змінюватися та змінювати світ навколо себе. Пам’ятаймо, що немає жодних обмежень і відстаней для того, щоби творити добрі діла та єднатися у Любові… У новому році примножуйте щирі наміри, добрі діла, чисті почуття, правдиві слова. Прямуйте шляхом добра й милосердя до ближніх. Цінуйте кожну мить і повсякчас дякуйте Господу за всі Його благодіяння”, — написав Епіфаній.

Він зазначив, що пандемія COVID-19 підштовхнула багатьох усвідомити “наскільки неоціненним є дар Божий здоров’я і як люди потребують теплих взаємин: із ближніми, із собою та з Господом”.

“Український народ продовжує захищати свою незалежність і свободу від країни-агресора. В кожному куточку Батьківщини, зокрема і на тимчасово окупованих територіях на Сході та в анексованому Криму — Православна Церква України хоч і в складних умовах, але звершує своє служіння на благо усім тим людям, хто цього потребує. Старанно молимося, щоби Господь благословив Україну й дарував справедливий мир, а українському народу — духовну силу та відвагу”, — написав предстоятель Православної церкви України.

Зазначимо, що запис привітання з Новим роком від президента Володимира Зеленського оприлюднили в мережі за годину до його трансляції на телеканалах.