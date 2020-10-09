Відповідну заяву він зробив під час виступу у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Лондон, Велика Британія).

За словами Єрмака, Україна наполягає на зустрічі лідерів “нормандського формату” і така зустріч “має відбутися як можливо скоріше”.

“В цьому нас підтримують наші партнери з “нормандського формату” – Німеччина та Франція. І ми вважаємо, що саме така зустріч [важлива], тому що всі політичні рішення приймаються тільки на рівні лідерів”, — зазначив він.

Голова Офісу президента також зазначив, що найближчим часом має відбутися зустріч на рівні радників, яка передуватиме саміту лідерів країн четвірки.

“Тому переговори продовжуються. Наступного тижня, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб як можна скоріше відбувся саміт, і вже були якісь рішення”, — додав Андрій Єрмак.

На відео з 28 хвилини

Як повідомлялося раніше, 11 вересня українська делегація, яку очолив віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, прибула до Берліна задля участі у переговорах радників лідерів країн “нормандської четвірки”.

Засідання тривало понад 7 годин. За його підсумками представники України та Росії на зустрічі радників у нормандському форматі оприлюднили різні результати перемовин.

12 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що після декількох раундів перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць “нормандського формату” готуватиметься зустріч на найвищому рівні.