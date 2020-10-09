Відповідну заяву він зробив під час виступу у Королівському інституті міжнародних справ Chatham House (Лондон, Велика Британія).
За словами Єрмака, Україна наполягає на зустрічі лідерів “нормандського формату” і така зустріч “має відбутися як можливо скоріше”.
“В цьому нас підтримують наші партнери з “нормандського формату” – Німеччина та Франція. І ми вважаємо, що саме така зустріч [важлива], тому що всі політичні рішення приймаються тільки на рівні лідерів”, — зазначив він.
Голова Офісу президента також зазначив, що найближчим часом має відбутися зустріч на рівні радників, яка передуватиме саміту лідерів країн четвірки.
“Тому переговори продовжуються. Наступного тижня, можливо, у нас пройде відеоконференція політичних радників. І ми будемо говорити про те, щоб як можна скоріше відбувся саміт, і вже були якісь рішення”, — додав Андрій Єрмак.
На відео з 28 хвилини
Як повідомлялося раніше, 11 вересня українська делегація, яку очолив віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков, прибула до Берліна задля участі у переговорах радників лідерів країн “нормандської четвірки”.
Засідання тривало понад 7 годин. За його підсумками представники України та Росії на зустрічі радників у нормандському форматі оприлюднили різні результати перемовин.
12 вересня президент Володимир Зеленський повідомив, що після декількох раундів перемовин на рівні радників лідерів країн – учасниць “нормандського формату” готуватиметься зустріч на найвищому рівні.
- Згодом у коментарі російським ЗМІ заступник міністра закордонних справ Російської Федерації Андрій Руденко заявив, що інформація, озвучена Зеленським, є неправдивою.
- Міністерство закордонних справ України вимагало від Росії роз’яснень з приводу заяви заступника голови МЗС РФ, оскільки вона ставить під сумнів перспективи перемовин у “нормандському форматі”.