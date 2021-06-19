Про це повідомила на своїй сторінці в Facebook депутатка Київради Аліна Михайлова (“Голос”).

На підтвердження своїх слів вона опублікувала лист очільника ОПУ на адресу прем’єра Дениса Шмигаля.

“Єрмак доручив Київській міській державній адміністрації (та іншим) вжити заходів для прискорення реалізації БФ “Меморіал Голокосту “Бабин Яр”. Тобто це прямий тиск на КМДА та КМР (Київську міську раду, – ред.) та відкрите лобіювання виключного одного проєкту меморіалу “Бабин Яр” – де є російські гроші та загрозливий в умовах 8 років російсько-української війни російський вплив”, – зазначила Михайлова.

Депутатка стверджує, що “ні для кого не секрет, що росіяни вже занесли вагомий чемоданчик як в ОП (Офіс президента, – ред.), так і в КМР”, а також, що “і за членство в наглядовій раді (проєкту, – ред.) також платяться гроші”.

“Ті, хто топить за російський проєкт “Бабиного Яру”, – вороги України. Особливо ті лицеміри, які розказують про червоні лінії та те, як вони в інфопросторі воюють з росіянами. Проєкт “Бабиного Яру” став таким собі лакмусовим папірцем. І цей лист Єрмака… – тому пряме підтвердження… Загравати з росіянами, брати у них гроші, прикриваючись фразою “це інвестиції в Україну”, – дорівнює пострілам у спину тим, хто на східному фронті захищає від тих самих росіян вашу можливість генерувати цей весь абсурд”, – додала Михайлова.

В опублікованому нею листі від 15 червня цього року Андрій Єрмак звертається до голови уряду Дениса Шмигаля з приводу заходів до 80-х роковин трагедії Бабиного Яру.

Серед іншого, голова ОПУ закликає Шмигаля доручити Міністерству культури та Київській міській держадміністрації “вжити заходів щодо реалізації дозвільних процедур і оформлення відповідних документів з метою своєчасного спорудження запланованих БФ “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” культурних об’єктів на території Національного історико-меморіального заповідника “Бабин Яр”.

Що відомо про проєкт?

Як відомо, раніше у Київраді зареєстрували проєкт рішення про заборону фінансування міських проєктів коштами, що мають російське походження.

Зокрема йшлося про проект меморіалу “Бабин Яр” скандального російського режисера Іллі Хржановського. Питання щодо цього проєкту планували розглянути 11 лютого, але воно було знято з порядку денного.

Меморіальний центр Голокосту “Бабин Яр” в Україні заснували у 2016 році. За планом у 2023 році на місці урочища Бабин Яр у Києві мали відкрити меморіал із музеєм і дослідницькою зоною.

Однак проєкт розкритикували через те, що “він фінансується російськими олігархами Михайлом Фрідманом та Ґєрманом Ханом”. Вони вирішили поставити керівником Іллю Хржановського (російського режисера фільму “ДАУ. Дегенерація“).

Торік у квітні в Мережі розгорівся гучний скандал через залучення до фільмування стрічки “Дау. Дегенерація” Хржановського немовлят з українських дитячих будинків.

На тлі скандалу спливло, що Хржановський також є художнім керівником Меморіального центру “Бабин Яр”. Почалося публічне обговорення запропонованої ним концепції меморіалу.

В її основі “поєднання перформативних та дослідницьких практик”. Головна мета таких практик – “погляд людини на себе крізь гіперреальність”. Для цього відвідувач майбутнього музею має пройти крізь такі простори як “зона особистих історій”, “історична наративна зона Бабин Яр”, “ритуальна їдальня” чи ж “молитовна зала”. На відвідувача мають впливати звуки та запахи, відчуття вологості та непевність щодо довжини маршруту.

Якийсь відрізок маршруту доведеться пройти у повній мовчанці, але при цьому й зробити свій “етичний вибір”, за прикладами “Стенфордського тюремного експерименту”, чи ж експериментів “доброго самаритянина” або “апатичного спостерігача”. До внесених Хржановським ідей є чимало етичних запитань, як і до фільму “Дау. Дегенерація”.

Чому саме — #Букви розповідали у матеріалі.

Кілька десятків культурних діячів та народні депутати зверталися до Меморіального центру “Бабин Яр” з вимогою звільнити скандального режисера з посади художнього керівника центру.

Через ситуацію навколо режисера з РФ колишній головний історик проєкту Меморіального центру “Бабин Яр” Карел Беркгоф заявив, що більше не може публічно підтримувати його “з етичних міркувань”.

Сам Хржановський відповів на критику, заявивши, що, на його думку, скандали довкола його проєктів влаштовує “злочинна група”.

“У Росії це робить держава, а в Україні – група осіб, яким більше підходить назва “організована злочинна група”. Люди, що підігрівають скандали і інсинуації навколо проєкту, відкидають Україну від її європейського шляху в середньовіччя”, – стверджував Хржановський.

В кінці липня відбулася вебконференція за участю президента України Володимира Зеленського, мера Києва Віталія Кличка, членів наглядової ради фонду “Меморіал Голокосту “Бабин Яр” і міжнародних партнерів, присвячена будівництву меморіалу. Зазначимо, що одним з членів наглядової ради є брат мера столиці Володимир Кличко.

Під час зустрічі Зеленський виступив на підтримку проєкту меморіалу.

При цьому у пресрелізі Меморіального центру не було зазначено, про який саме проєкт йдеться. Колишній голова Інституту національної пам’яті, нардеп від “Європейської Солідарності” Володимир В’ятрович пояснив, що глава держави підтримав альтернативний проєкт меморіалізації Бабиного Яру, запропонований Хржановським.