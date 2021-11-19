Президент Володимир Зеленський та очільник Офісу президента Андрій Єрмак відмовилися прийти на "Свободу слова", де обговорюватимуть справу "вагнерівців". В ОПУ заявили, що президенти більше не ходять на "телевізійний килим до олігарха".

Про це повідомляють #Букви.

Ввечері п’ятниці на телеканалі “Україна” транслюють щотижневе політичне ток-шоу “Свобода слова”, ведучим якого є Савік Шустер.

На сторінці проєкту в Facebook вдень повідомили, що темою шоу буде зрив спецоперації щодо “вагнерівців”, а також про те, що на шоу було запрошено Зеленського та Єрмака.

“З метою об’єктивного висвітлення важливої для країни теми до участі запрошені Президент України Володимир Зеленський та керівник Офісу Президента Андрій Єрмак. Сподіваємося, що влада буде прозорою та прийме запрошення до участі в ефірі”, — йдеться в повідомленні.

Напередодні етеру, який розпочався о 21:00, стало відомо, що президент та голова ОПУ не братимуть участь в шоу.

Офіс президента розповсюдив коментар радника голови ОПУ Михайла Подоляка, у якому він прокоментував відмову.

“Виклик на телевізійний килим до олігарха – це, звісно, дуже гучно. Але смішно. Президент, керівник Офісу Президента та будь-яка інша посадова особа за вказівкою олігарха бігати ефірами не будуть. Ці часи вже закінчилися”, — заявив Подоляк.

Він також розкритикував проєкт та формулювання, яке було використане для сповіщення про запрошення вищого керівництва держави, і звинуватив у систематичному влаштуванні “керованих судилищ”.

“Було, до речі, цікаво побачити від медійного майданчика, який узяв на себе фантастичну роль олігархічного пропагандиста, фразу “з метою об’єктивного висвітлення важливої для країни теми запрошуємо”… Точно розумієте весь сенс цих простих слів? Точно не хочете влаштувати чергове кероване судилище на своєму майданчику? Точно розумієте, що таке дискусія? Хоча все це риторичне… Олігархічне телебачення – це ж лише про монопольне знущання зі слова. Тому ще раз – просто “ні”, — додав Подоляк.

22 липня Шевченківський районний суд Києва зобов’язав Державне бюро розслідувань почати досудове розслідування щодо можливої держзради президента Зеленського та його оточення через зрив операції. Цього зроблено не було.

3 вересня активісти “Руху опору капітуляції” подали до Офісу Генерального прокурора заяву на бездіяльність слідчого ДБР — під відеозапис. Також було подано скаргу до Печерського райсуду. 16 вересня суд розглянув скаргу та зобов’язав Офіс генпрокурора внести відомості до ЄРДР і відкрити провадження щодо бездіяльності ДБР.

Крім цього, 9 вересня суд зобов’язав СБУ відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

Попри це парламентська ТСК відмовилася викликати голову Офісу президента Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського. Ще в червні “Європейська Солідарність” вимагала цього.