Про це учасник спецоперації з затримання “вагнерівців” Роман Червінський розповів в інтерв’ю журналістці Христині Бондаренко.

Ексрозвідник розповів, що Бурба під час наради з президентом України Володимиром Зеленським і головою Офісу президента Андрієм Єрмаком телефонував йому з наполегливою вимогою перенести операцію. На що Червінський пояснював, що через це виникнуть проблеми – не можна.

“Я відкрию вам таємницю: я говорив слова “не можна” лише для того, щоб для себе як для розробника основної операції зрозуміти: вони хочуть цю операцію зірвати чи вони її дійсно хочуть продовжити? Вони кажуть: “просто перенеси”. Ну, я, знаючи Єрмака уже давно, який зняв мене за Цемаха, я розумів, що буде протидія”, – стверджує Роман Червінський.

Ексрозвідник прагнув усвідомити рівень протидії: чи Зеленський і Єрмак хочуть свідомо провалити спецоперацію, чи вони хочуть її реалізувати, але трохи згодом.

“І тому я сказав: якщо ми її переносимо – ми її провалюємо. Він сказав: перенеси. Тобто, для мене ці слова означали “провалюй”. Тобто, він йшов на провал. Свідомо йшов.”, – резюмував Роман Червінський.