Про це повідомляє видання Релігійна правда з посиланням одразу на три незалежні один від одного джерела.

Видання зазначає, що Єрмак має бізнес-партнера з Росії, який володіє банком, де основний акціонер – член партії “Єдина Росія”. Ба більше, у раді директорів фінустанови був однокурсник президента РФ Володимира Путіна.

У 2001 році в Україні зареєстрували компанію “Медійна група європейського партнерства”, яка займалася виробництвом фільмів. Кілька років тому її бенефіціарами були Єрмак та громадянин РФ Емануїлов Рахамім Яшаєвич. Наголошується, що Єрмак досі є бізнес-партнером Емануїлова, але в інших компаніях: ЗАТ “Інтерпромфінанс Україна”, що займається комерційним консультуванням, та ТОВ “М.Є.П”.

У серпні минулого року журналіст Юрій Бутусов звинуватив Єрмака у зриві операції щодо затримання “вагнерівців” – бойовиків, які збивали українські військові літаки та MH17. Однак чиновник заперечує звинувачення.

Єрмака допитували щодо можливої державної зради. Наразі суспільству не відповіли, чи планувалася ця спецоперація та хто причетний до її зриву.