Про це повідомила пресслужба ОПУ.
У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій.
Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі “всіх на всіх”, про яке домовилися лідери “Нормандської четвірки” під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.
Єрмак наголосив, що Україна має намір провести наступний трек обміну в березні.
Учасники зустрічі також звернули увагу на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих у ході саміту в Нормандському форматі.
- За результатами переговорів президент Французької Республіки, канцлер Федеративної Республіки Німеччина, президент Російської Федерації та президент України узгодили загальні висновки Паризького саміту в “нормандському форматі”. Зокрема, виписано особливий статус Донбасу на постійній основі.
- На підсумковій прес-конференції учасників “нормандської зустрічі” президент України Володимир Зеленський заявив, що ні про яку федералізацію України не може бути й мови.