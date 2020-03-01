Керівник Офісу Президента України Андрій Єрмак у Мінську зустрівся з заступником керівника Адміністрації президента Російської Федерації Дмитром Козаком.

Про це повідомила пресслужба ОПУ.

У переговорах також взяли участь представники української та російської делегацій.

Зазначається, що під час зустрічі сторони обговорили питання взаємного звільнення утримуваних осіб у форматі “всіх на всіх”, про яке домовилися лідери “Нормандської четвірки” під час зустрічі в Парижі в грудні 2019 року.

Єрмак наголосив, що Україна має намір провести наступний трек обміну в березні.

Учасники зустрічі також звернули увагу на необхідності продовження переговорів для повного виконання домовленостей, досягнутих у ході саміту в Нормандському форматі.