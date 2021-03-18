Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Єрмак запропонував ухвалити на рівні “Нормандської четвірки” спільну заяву щодо повернення до режиму перемир’я на Донбасі, який був встановлений 27 липня.
Керівник Офісу Президента також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.
Єрмак подякував представникам Франції та Німеччини за готовність сприяти у забезпеченні дотримання режиму припинення вогню.
- В середу, 3 березня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Голова делегації України Леонід Кравчук висловив протест проти фактів порушення режиму припинення вогню і повідомлень бойовиків.
- У вівторок, 2 березня, відбулося чергове (вже 150-те) засідання підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Російська делегація продовжувала блокувати роботу за всіма напрямами.
- 17 лютого голова делегації України у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна продовжуватиме консультації “лише у разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс”.
- Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не відмовлятиметься від формату “Мінську”.