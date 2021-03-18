На зустрічі радників лідерів "нормандської четвірки" у форматі відеоконференції керівник Офісу президента України Андрій Єрмак запропонував ухвалити заяву щодо повернення до режиму повного припинення вогню на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Єрмак запропонував ухвалити на рівні “Нормандської четвірки” спільну заяву щодо повернення до режиму перемир’я на Донбасі, який був встановлений 27 липня.

Керівник Офісу Президента також запропонував негайно скликати на 19 березня засідання групи з питань безпеки Тристоронньої контактної групи, щоб отримати конкретні підтвердження готовності сторін щодо забезпечення режиму припинення вогню на Донбасі.

Єрмак подякував представникам Франції та Німеччини за готовність сприяти у забезпеченні дотримання режиму припинення вогню.