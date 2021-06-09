Очільник Офісу президента Андрій Єрмак обіцяв адвокату Дональда Трампа Рудольфу Джуліані, що працюватиме над розслідуванням у справі Хантера Байдена.

Про це свідчить аудіозапис їх розмови, опублікований американським телеканалом CNN.

У матеріалі йдеться, що під час розмови Джуліані тиснув на “представника України” з метою розслідування “необґрунтованих змов Байдена”.

Ексклюзивний запис демонструє, як давній радник вже колишнього президента США Дональда Трампа Руді Джуліані безжально тиснув і вмовляв український уряд у 2019 році розслідувати необґрунтовані звинувачення проти на той час кандидата в президенти Джо Байдена. Розмова відбулася в липні 2019 року між Джуліані, американським дипломатом Куртом Волкером і Андрієм Єрмаком, старшим радником президента України Володимира Зеленського.

Під час 40-хвилинної розмови Джуліані неодноразово говорив Єрмаку, що Зеленський повинен публічно оголосити про розслідування можливої ​​корупції Байдена в Україні й про те, що Україна втрутилася у вибори 2016 року, щоб нашкодити Трампу.

“Все, що нам потрібно від президента [Зеленського], – це сказати: “Я збираюся поставити чесного прокурора, він проведе розслідування і відкопає докази, які зараз існують, і чи є які-небудь інші докази причетності до виборів 2016 року, а потім справу про Байдена припинять”, – сказав Джуліані в телефонній розмові.

Часткова стенограма телефонної розмови Джуліані-Єрмака була вперше опублікована BuzzFeed News у квітні, а журнал Time першим опублікував деякі основні моменти з розмови в лютому.

Джуліані сказав, що дипломатичні відносини між США та Україною покращаться, якщо Зеленський запустить розслідування.

Під час телефонної розмови Джуліані та Волкер припустили, що публічне оголошення може “розчистити шлях” для такого бажаного візиту Зеленського до США або для особистих зустрічей з Джуліані.

Джуліані не відповів на прохання CNN прокоментувати новий аудіозапис.

Під час розмови Єрмак терпляче вислухав і спробував переспрямувати розмову на офіційні дипломатичні питання, наприклад, призначити Зеленському дату його першого офіційного візиту до США.

“Я впевнений, що Зеленський це скаже”, – сказав Єрмак, маючи на увазі прохання Джуліані й Волкера про те, щоб Зеленський згадав про розслідування під час своєї майбутньої розмови з Трампом.

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак підігрував експрезиденту США Дональду Трампу. Це ледь не спровокувало втрату підтримки ключового міжнародного партнера України.

Він також посилався на стенограму розмови Єрмака з тодішнім адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Рябошапка констатував – Єрмак обіцяв організувати проведення розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера.

“Наша команда в прокуратурі провела аудит усіх справ, які нам дістались у спадок і прокурори не встановили жодних доказів, які б могли свідчити про можливу причетність до правопорушень Хантера Байдена”, – запевнив Рябошапка.

Колишній очільник Генпрокуратури заявив, що він інформував про це президента Зеленського у відповідь на неодноразові запитання.

“Транскрипт розмови Джуліані-Єрмака може свідчити про те, що відмова нашої команди в прокуратурі підігравати одному з кандидатів на виборах у США була однією із причин моєї відставки з посади генерального прокурора”, – додав він.

Під час пресконференції 20 травня 2020 року президент України Володимир Зеленський заявив, що правоохоронні органи повинні реагувати на інформацію з аудіозаписів з голосами, схожими на голоси експрезидента України Петра Порошенка та ексвіцепрезидента США Джо Байдена, які напередодні оприлюднив народний депутат Андрій Деркач.

Раніше Трамп заявляв, що поширена інформація про тиск на українського лідера не відповідає дійсності.

Пізніше опублікували повну стенограму скандальної розмови президента України Володимира Зеленського та американського лідера Дональда Трампа. У грудні 2019 року Палата представників Конгресу США проголосувала за імпічмент президента Дональда Трампа.