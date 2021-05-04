Єрмак обіцяв Джуліані відновити розслідування щодо сина Байдена, але прокуратура не знайшла жодних доказів, – Рябошапка

Колишній генеральний прокурор України Руслан Рябошапка заявив, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак підігрував експрезиденту США Дональду Трампу. Це ледь не спровокувало втрату підтримки ключового міжнародного партнера України

Про це він написав у Facebook.

Зокрема, Рябошапка нагадав, що завтра в Україну прибудуть топпосадовці США Ентоні Блінкен та Вікторія Нуланд. Ексгенпрокурор зазначив, що йому важко уявити, як Єрмак дивитиметься їм в очі.

“Андрій Єрмак “продавав” себе президентові Зеленському як провідного фахівця у відносинах зі США. Він увесь час до перемоги сьогоднішнього президента США був прихильником адміністрації Трампа, неодноразово контактував з її представниками та переконував президента Зеленського у майбутній перемозі Трампа на виборах президента США”, – заявив Рябошапка.

Він також посилався на стенограму розмови Єрмака з тодішнім адвокатом Трампа Рудольфом Джуліані. Рябошапка констатував – Єрмак обіцяв організувати проведення розслідування щодо сина Джо Байдена Хантера.

“Наша команда в прокуратурі провела аудит усіх справ, які нам дістались у спадок і прокурори не встановили жодних доказів, які б могли свідчити про можливу причетність до правопорушень Хантера Байдена”, – запевнив Рябошапка.

Колишній очільник Генпрокуратури заявив, що він інформував про це президента Зеленського у відповідь на неодноразові запитання.

“Транскрипт розмови Джуліані-Єрмака може свідчити про те, що відмова нашої команди в прокуратурі підігравати одному з кандидатів на виборах у США була однією із причин моєї відставки з посади генерального прокурора”, – додав він.

Рябошапка зазначив, що підтвердженням його слів може слугувати миттєве відкриття кримінальних проваджень за фактом оприлюднення розмови Порошенка і Байдена у травні 2020 року уже новою генеральною прокуроркою. Водночас послідовність дій російського агента Деркача, який оприлюднив ці розмови, Офісу генпрокурора та публічні коментарі Зеленського можуть свідчити про узгодженість дій у реалізації цієї комбінації.

“І роль керівника Офісу президента у цій комбінації, з огляду на опублікований транскрипт розмови Єрмака-Джуліані, ще повинні дослідити правоохоронні органи”, – резюмував Рябошапка.

З’явилися подробиці доленосної розмови адвоката колишнього президента США Дональда Трампа Рудольфа Джуліані з головою Офісу президента Андрієм Єрмаком у 2019 році.

Джуліані подзвонив голові Офісу президента для того, щоб обговорити можливе втручання України у вибори президента США у 2016 році, а також обговорити можливість продовження розслідування конкретного провадження. Під час розмови представник Трампа просив Зеленського про “послугу” щодо відновлення розслідування справи проти Хантера Байдена, сина Джо Байдена.

Також опублікована повна стенограма розмови Джуліані та Єрмака. Вона відбулася 22 липня 2019 року, тривала 39 хвилин.