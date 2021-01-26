Голова Офісу президента Андрій Єрмак у вівторок під час засідання Ради зателефонував лідерці «Батьківщини» Юлії Тимошенко.

Момент дзвінка зафіксував фотокореспондент Букв.

Єрмака цікавило, чи встигла Тимошенко поговорити з Сергієм (прізвище не вказано).

Тимошенко відповіла, що вже поговорила зі Стефанчуком і пояснила, що сталось.

Також Тимошенко засвітила частину попередньої переписки, де вона повідомляє Єрмаку, що вже повернулась до Києва та запрошує його в гості.

В цій же частині повідомлення Тимошенко, судячи з усього, порівнює день народження президента з національним святом.

«Уявляю, скільки людей хоче сьогодні привітати президента. Вам сьогодні нелегко) Я вже в Києві, матеріали підготувала. Готова продовжити нашу розмову, запрошую вас у гості увечері у найближчі зручні Вам дні. Обіймаю», – написала Тимошенко.

Номінально «Батьківщина» перебуває в опозиції до влади. Втім, вона проголосувала за цьогорічний бюджет. Якщо в 2019 президент заявляв, що відлучив Юлію Тимошенко від солоденького (мова йшла про ДПЗКУ), то в листопаді 2020 в Державну продовольчо-зернову компанію призначили креатуру «Батьківщини» Андрія Власенка з окладом 229 853 гривні.

Як відомо, Юлія Тимошенко так само свого часу вела переговори і з адміністрацією Петра Порошенка, а потім Олександр Оніщенко просив у Ігоря Кононенка гроші за голосування фракції. У 2018 їхню переписку оприлюднив Дмитро Гнап.