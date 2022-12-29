Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак пояснив, що зашифровані повідомлення у Telegram, що містять лише емоджі, публікує для того, аби "дати людям надію".

Про це він розповів у інтерв’ю телеведучій Наталії Мосейчук.

“Чому я став це робити?.. Я думаю, що, по-перше, важливо людям давати надію. Дуже важливо навіть до серйозних речей ставитися з позитивом. Плюс всі ми колись були фанатами кросвордів, ребусів тощо”, – пояснив Андрій Єрмак.

Він також зазначив, що завжди, коли пише такі повідомлення, це пов’язано з приємними новинами та подіями, про які можна сказати, які можна анонсувати, і які дійсно викликають у людей позитив.

Під час розмови керівник Офісу президента визнав, що з загадковими повідомленнями йому допомагають. Також він зауважив, що після таких ребусів отримує багато дзвінків із запитаннями, але нікому секрет не видає.

Крім того, Андрій Єрмак пояснив, чому зазвичай публікує повідомлення вночі, коли більшість українців сплять. За його словами, іноді необхідно повідомити про важливу подію, яка прив’язана до іноземних партнерів з іншого часового поясу.

Варто зазначити, у соцмережах Андрія Єрмака останнім часом все частіше з’являються зашифровані за допомогою емоджі повідомлення.

Нагадаємо, що нещодавно Андрій Єрмак та пес Патрон вирішили потролити одне одного у соціальних мережах. Жарти стосувалися того, як керівник ОПУ зазвичай публікує дописи.

Цього разу Єрмак написав твіт без них, хоча, зазвичай, повідомляє про певні події смайлами. Через це багато хто жартує, що йому потрібно подарувати клавіатуру.

На новий допис обліковий запис пса Патрона написав: “Вам таки передали клавіатуру”.

У відповідь згодом Андрій Єрмак опублікував фото Патрона, якому намалювали новорічну шапку на голові.

“Що це тобі на голові намалювали? Може, справжнього (ковпака, – ред.) подарувати?” – потролив глава ОПУ.