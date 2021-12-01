Про це повідомляють #Букви.
За посиланням, яке надіслав Андрій Єрмак, йдеться про нібито участь Ірини Геращенко в інформаційній кампанії проти Георгія Гонгадзе.
“Якісна пропаганда від Ірини Геращенко. Гонгадзе помер. Ні, він живий і бігає по Льову”, – йдеться у повідомленні.
Зауважимо, що цей анонімний канал позиціює себе як ресурс, який “розвінчує фейки, приховані змісти та словесний код”.
Канал поширив відео, яке у 2000 році зняла Ірина Геращенко, коли працювала журналісткою на телеканалі “Інтер”. У сюжеті вона розповідає про свідків того, що журналіст Гонгадзе з’являвся у Львові (де він навчався та мешкав з 1989 року) навіть після офіційної дати смерті.
Про поширення цього відео написав журналіст Олексій Мустафін, який у 2000 році обіймав посаду заступника шеф-редактора служби новин телеканалу “Інтер”. Він назвав його фейком, а сам факт поширення відео – інформаційною кампанією проти Ірини Геращенко.
Мустафін розповів, що “Інтер” повідомив про зникнення Гонгадзе в той же день.
“Бо якими б не були часи, наше покоління журналістів не могло не підтримати Олену Притулу і справді хотіло допомогти знайти Георгія”, – розповів журналіст.
За словами Мустафіна, Ірина Геращенко зняла журналістський фільм, продемонструвавши усі сторони цієї історії – навіть те, що хтось бачив журналіста живим. Однак, лише останню частину вирізали та зараз почали активно поширювати. Фільм так і не оприлюднили, а плівка з ним належала “Інтеру”. Однак, “матеріал фактично викрали та використали без відома та згоди Ірини”.
- Нагадаємо, 19 листопада президент України Володимир Зеленський відсвяткував день народження голови Офісу Президента Андрія Єрмака на державній дачі, використовуючи гелікоптери ДСНС для доставляння людей до резиденції в Карпатах.