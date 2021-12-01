Очільник Офісу президента Андрій Єрмак надіслав голові партії "Слуга народу" Олені Шуляк посилання на анонімний Telegram-канал, де розміщується інформація проти опозиційної народної депутатки від "Європейської Солідарності" Ірини Геращенко.

Про це повідомляють #Букви.

За посиланням, яке надіслав Андрій Єрмак, йдеться про нібито участь Ірини Геращенко в інформаційній кампанії проти Георгія Гонгадзе.

“Якісна пропаганда від Ірини Геращенко. Гонгадзе помер. Ні, він живий і бігає по Льову”, – йдеться у повідомленні.

Зауважимо, що цей анонімний канал позиціює себе як ресурс, який “розвінчує фейки, приховані змісти та словесний код”.

Канал поширив відео, яке у 2000 році зняла Ірина Геращенко, коли працювала журналісткою на телеканалі “Інтер”. У сюжеті вона розповідає про свідків того, що журналіст Гонгадзе з’являвся у Львові (де він навчався та мешкав з 1989 року) навіть після офіційної дати смерті.

Про поширення цього відео написав журналіст Олексій Мустафін, який у 2000 році обіймав посаду заступника шеф-редактора служби новин телеканалу “Інтер”. Він назвав його фейком, а сам факт поширення відео – інформаційною кампанією проти Ірини Геращенко.

Мустафін розповів, що “Інтер” повідомив про зникнення Гонгадзе в той же день.

“Бо якими б не були часи, наше покоління журналістів не могло не підтримати Олену Притулу і справді хотіло допомогти знайти Георгія”, – розповів журналіст.

За словами Мустафіна, Ірина Геращенко зняла журналістський фільм, продемонструвавши усі сторони цієї історії – навіть те, що хтось бачив журналіста живим. Однак, лише останню частину вирізали та зараз почали активно поширювати. Фільм так і не оприлюднили, а плівка з ним належала “Інтеру”. Однак, “матеріал фактично викрали та використали без відома та згоди Ірини”.

“Шкода, що в цьому шоу беруть участь колишні співробітники УП. Що ж до колишніх прокурорських, то їх, як і колишніх “співробітників МЗС”, мабуть, таки не буває”, – написав журналіст.

Під цим дописом нардепка Ірина Геращенко подякувала за поширення правди.