Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак провів зустріч із послами країн "Великої двадцятки" (G20), на якій поскаржився на загострення ситуації на Донбасі.

Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.

Андрій Єрмак розповів дипломатам про поточну ситуацію на Донбасі.

“За його словами, протягом декількох місяців від початку запровадження режиму припинення вогню це було надзвичайно великим здобутком, адже за цей час вдалося зберегти життя багатьох українських військових. Але віднедавна, на жаль, режим тиші дедалі частіше порушується з боку супротивника, через що Україна втрачає своїх захисників”, – йдеться в повідомленні.

Керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості дотримання режиму припинення вогню як принципової умови для просування в переговорах у Нормандському та Мінському форматах.

Для цього обговорюватимуться додаткові заходи для посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема в безпековій робочій групі Тристоронньої контактної групи.