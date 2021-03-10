Про це повідомляє пресслужба Офісу президента.
Андрій Єрмак розповів дипломатам про поточну ситуацію на Донбасі.
“За його словами, протягом декількох місяців від початку запровадження режиму припинення вогню це було надзвичайно великим здобутком, адже за цей час вдалося зберегти життя багатьох українських військових. Але віднедавна, на жаль, режим тиші дедалі частіше порушується з боку супротивника, через що Україна втрачає своїх захисників”, – йдеться в повідомленні.
Керівник Офісу Глави держави наголосив на важливості дотримання режиму припинення вогню як принципової умови для просування в переговорах у Нормандському та Мінському форматах.
Для цього обговорюватимуться додаткові заходи для посилення контролю за режимом припинення вогню, зокрема в безпековій робочій групі Тристоронньої контактної групи.
- В середу, 3 березня, відбулося чергове засідання Тристоронньої контактної групи на рівні глав делегацій. Голова делегації України Леонід Кравчук висловив протест проти фактів порушення режиму припинення вогню і повідомлень бойовиків.
- У вівторок, 2 березня, відбулося чергове (вже 150-те) засідання підгруп Тристоронньої контактної групи з врегулювання ситуації на Донбасі. Російська делегація продовжувала блокувати роботу за всіма напрямами.
- 17 лютого голова делегації України у ТКГ Леонід Кравчук заявив, що Україна продовжуватиме консультації “лише у разі, якщо вони матимуть дієвий практичний сенс”.
- Віцепрем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексій Резніков запевнив, що Україна не відмовлятиметься від формату “Мінську”.