Про це заявив в інтерв’ю телеканалу “Україна 24” керівник Офісу президента України Андрій Єрмак.

“Це рішення буде приймати Леонід Макарович Кравчук, якщо він вважатиме за потрібне, щоб на цьому місці хтось з’явився. Але він буде самостійно приймати це рішення. У будь-якому разі, поки це питання на порядку денному не стоїть”, – зазначив Єрмак.

Він уточнив, що відповідний указ видає президент, але призначення відбувається “лише за погодженням і з подачі керівника української делегації”.

Єрмак також прокоментував чутки про можливу участь нардепа від “Слуги народу” Миколи Тищенка в ТКГ.

“Ну якщо ставитися до цього як до анекдоту… Насправді, таке питання навіть не розглядалося. Скажімо так, є люди, імідж яких передбачає велику кількість розмов, інформації. Я думаю, до такого роду розмов підштовхнула фотографія Миколи з Леонідом Макаровичем під час зустрічі представників ТКГ із групою народних депутатів”, – заявив Єрмак.

(На відео – з 8:34)

Коли Фокін з’явився у ТКГ?

30 липня президент України Володимир Зеленський офіційно призначив Леоніда Кравчука головою української делегації у Тристоронній контактній групі (ТКГ) на переговорах щодо Донбасу.

3 серпня Леонід Кравчук, новий голова делегації у Тристоронній контактній групі з питань Донбасу, провів першу зустріч з командою. На ній був присутній перший прем’єр Вітольд Фокін.

18 серпня Володимир Зеленський увів до складу делегації України для участі у Тристоронній контактній групі колишнього прем’єр-міністра Вітольда Фокіна.

Кравчук неодноразово розповідав, що його та Фокіна запросили до Офісу президента, аби запропонувати увійти до ТКГ в один день.

13 вересня співачка і модель Маша Фокіна заявила, що її дід Вітольд Фокін став першим заступником глави української делегації у тристоронній контактній групі після того, як вона познайомила його з главою Офісу президента Андрієм Єрмаком. Сам Фокін запевнив, що не пам’ятає, коли познайомився з очільником Офісу Зеленського Андрієм Єрмаком.

Скандальні заяви Фокіна

Раніше #Букви розповідали, хто такий Вітольд Фокін, та пригадували його заяви щодо ситуації на Донбасі, в Криму, ставлення до уряду Гройсмана та Володимира Зеленського тощо, які він озвучував до призначення у ТКГ.

Ставши першим заступником голови української делегації Фокін дав ще ряд скандальних інтерв’ю. В них він, серед іншого, фактично виправдував окупацію Криму Росією.

“Є ще одна версія, і я схильний думати, що вона серйозна. Адже чому американські авіаносці увійшли в Середземне море, пройшли Дарданелли і Босфор? Є версія, що якби Росія не захопила в той час Крим, то цілком можливо, вона б втратила Крим навічно, бо прийшли б сюди американці. А Росію потрібно зрозуміти: у неї там флот”, – сказав Фокін.

Також Фокін заявляв, що виступає за надання особливого статусу всій території Донбасу і за загальну амністію.

Колишній секретар Ради національної безпеки і оборони Олександр Турчинов відреагував через це закликав відкликати Фокіна з ТКГ.

До негайного звільнення Вітольда Фокіна з Тристоронньої контактної групи закликала і “Європейська Солідарність”.

Міністр внутрішніх справ Арсен Аваков заявив, що висловлювання представника Фокіна є провокаційними і спекулятивними.

А Офіс президента, голова делегації Кравчук та міністр закордонних справ Дмитро Кулеба відхрестилися від цих заяв, наголошуючи, що вони — особиста думка експрем’єра.

Згодом Фокін заявляв, що конфлікт на сході почався через мовне питання, а “мовний закон” — суперечить Конституції.

Також Фокін виступив за створення тимчасового уряду на Донбасі задля проведення виборів на окупованих територіях.