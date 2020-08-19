Єрмак прокоментував інформацію про зрив спецоперації СБУ щодо затримання «вагнерівців»

Голова Офісу президента Андрій Єрмак спростовував інформацію про те, що українські спецслужби готували операцію по затриманню найманців "ПВК Вагнера", які воювали на Донбасі, однак вона була нібито зірвана через ймовірний витік інформації після наради у президента Володимира Зеленського.

Про це він сказав в коментарі виданню LB.ua.

Єрмак зазначив, що не може коментувати будь-які операції українських спецслужб, адже вони є секретними. При цьому, за його словами, Офіс Президента візьме до уваги інформацію, яку було розповсюджено окремими ЗМІ та у соціальних мережах, про можливу причетність Служби безпеки України і ГУР МОУ та інших державних органів до процесуального документування появи російських найманців з числа громадян України на території Республіки Білорусь.

“Однак очевидно, що версія про участь українських спецслужб у появі російських бойовиків-найманців в Білорусі напередодні виборів з’явилась не в Україні, а в російських ЗМІ, а саме – в російській “Комсомольській правді” 6 серпня. Це виглядає як добре продумана та спланована дезінформаційна кампанія. І дуже дивує, що деякі українські громадяни публічно розповсюджують саме цю версію подій”, – сказав голова ОПУ.

Він також вважає, що цю кампанію використовують у власних цілях напередодні місцевих виборів або для того, щоб зірвати перемир’я на Донбасі.

Крім того, Єрмак заперечив інформацію про те, що він нібито просив перенести спецоперацію через обмін полоненими, який наразі готується.

Раніше журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК Вагнера, для чого виманили їх до Білорусі. Однак після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася.

За інформацією джерел, ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора більше року тому почали операцію з розшуку та затримання терористів. У складі групи, яку мали схопити, були люди, ймовірно причетні до збиття Boeing МН-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганска.

В межах спеоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вишки у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

Група складалась з 33 осіб, серед них були 28 бойовиків, яких мали затримати. 9 з них були громадянами України, 11 значились у базі “Миротворця”.

За планом, 24 липня групу мали привезти з Москви в Мінський аеропорт, не затримуючись у Білорусі. 25 липня група мала вилетіти в Туреччину рейсом Мінськ – Стамбул. Під час цього перельоту літак мав екстрено сісти в одному з українських аеропортів, оскільки одному з пасажирів – агенті СБУ – нібито стало би погано. Під виглядом медпрацівників в літак зайшла би група спецназу і затримала би “вагнерівців”.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента. Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, глава комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець. Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Українські розвідники запідозрили злив інформації в Федеральну службу безпеки РФ, що призвело до провалу.

Нагадаємо, що раніше правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. В одному з санаторіїв поблизу Мінська було затримано 32 осіб, ще одного виявили та затримали на півдні країни. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”.