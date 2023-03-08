Про це повідомили в Офісі президента України.
Як зазначається, Єрмак поінформував співрозмовника про актуальну ситуацію на фронті та рішення, ухвалені Зеленським і військовим керівництвом щодо перебігу оборонної операції на Бахмутському напрямку.
Крім того, сторони обговорили поточні міжнародні зусилля щодо надання оборонної та фінансової підтримки Україні, яка бореться за звільнення своїх територій від російської окупації.
Разом з цим Єрмак розповів про злочини, які скоює Росія проти українців, зокрема викрадення, депортацію та примусове усиновлення українських дітей з окупованих територій. Він наголосив, що винні в цих злочинах проти українського народу мають отримати справедливе покарання згідно із законом.
Наголошено, що керівник Офісу президента поінформував про масштабну шкоду для довкілля в Україні, якої завдає російська агресія. Він зазначив, що її наслідки вплинуть на екосистему всієї Європи. За словами Єрмака, світ має докласти максимум зусиль, щоб зупинити руйнівний вплив агресії на довкілля та притягнути Росію до відповідальності, як це передбачено в українській формулі миру.
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