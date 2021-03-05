Про це йшлося під час його онлайнового спілкування з експертами та журналістами, організованого European Policy Centre, пише пресслужба президента.

Єрмак заявив, що в ТКГ триває дуже важка робота, але вона фактично заблокована Російською Федерацією й підтримуваними нею угрупованнями. Це, за його словами, створило ситуацію, у якій жодне з питань не рухається вперед.

“Сьогодні час нарешті сказати, що якщо ви дійсно хочете припинити війну – ось план на столі. Готова пропозиція наших німецьких і французьких партнерів щодо кластерів або, я б сказав, логічних кроків, на базі яких можливо створити дорожню карту припинення війни. Це проговорено. І ми чекаємо на відповідь від Російської Федерації. І якщо вони будуть чути про це кожного дня, і не лише від України, ми зможемо досягти такого потрібного миру в центрі Європи”, – переконаний очільник ОПУ.

Він також заявив, що наразі ситуація з припиненням вогню на Донбасі є хиткою – час від часу відбуваються певні провокації чи порушення домовленостей з боку іншої сторони. Єрмак запевнив, що Збройні сили України будуть максимально підтримувати режим тиші, але даватимуть відсіч провокаціям чи спробам здійснити напад на українські позиції.