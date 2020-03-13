Про це він сказав сьогодні на брифінгу, повідомляє кореспондент #Букв.

“Я хочу розказати вам про рішення, яке ще не прийнято, і це дуже важливо, але сторони ТКГ зафіксували необхідність і можливість прийняття такого рішення”, – сказав він.

За словами Єрмака, протягом останніх років на засіданнях тристоронньої контактної групи в Мінську, відповідно до пакету Мінських домовленостей, Україна взяла на себе зобов’язання узгодити декілька питань, насамперед, конституційну реформу в частині децентралізації та місцевих виборів з представниками окремих районів Донецької та Луганської областей України в рамках тристоронньої контактної групи.

“Тобто існує необхідність узгодження всіх цих питань. Що ж відбувалося? Протягом цих років єдиними представниками, які були присутні разом з Україною, ОБСЄ та Росією в статусі спостерігачів це були представники знову так званих ОРДЛО, тобто українські громадяни які сьогодні вимушено проживають на території, що не контролюється українським урядом, зовсім були позбавлені права мати свій голос і теж висловлювати свою позицію з цих питань. Це є неприпустимим і не відповідає нашим інтересам. Тому на останній зустрічі в Мінську учасники ТКГ заявили про необхідність створення консультативної ради, яка створюються в політичній підгрупі. Заявлено про створення цієї ради, як дорадчого органу, який може розглядати питання, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей, і давати свої пропозиції, які можуть бути використані або не використані в роботі політичної підгрупи”, – пояснив Єрмак.

“Хочу наголосити, що ніяких кроків, які би сьогодні створювали правове поле для представників так званих ОРДЛО, їх визнання не існує, ніяких прямих діалогів, про це не йдеться. Тобто ми говоримо про створення платформи на якій громадяни України, які проживають як на контрольованій території, так і на не контрольованій, можуть спілкуватися з приводу питань, які узгоджені в пакеті Мінських домовленостей”, – додав керівник Офісу президента.

Він також зазначив, що якщо це рішення буде прийнято, то воно буде прийнято на наступній зустрічі ТКГ.

Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Брифінг за результатами засідання Ради національної безпеки і оборони України. Опубликовано Офіс Президента України Пятница, 13 марта 2020 г.