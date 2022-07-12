Вікторія Спартц, перша українка в Палаті представників Конгресу США, заявила, що у відповідь на критику з її боку очільник ОП Андрій Єрмак зі своїми поплічниками розпочав медіакампанію проти неї.

Про це конгресвумен написала на сайті Білого дому, #Букви публікують повний переклад.

Ми часто говоримо, що свобода не є безкоштовною, але як часто ми замислюємося про те, що насправді означає свобода? Оскільки я виросла за диктатури, я дуже ціную тих, хто готовий ризикувати життям заради свободи. Тому наші військові та ветерани завжди будуть для мене на першому місці.

Я відвідала свою рідну Україну шість разів відтоді, як почалося вторгнення Росії, щоб краще зрозуміти ситуацію на місці – від Львова на заході до Чернігова на півночі, до фронту на сході та до портів Одеси в південь – щоразу зустрічалася з українським народом і бійцями в окопах. Мене надихнула рішучість і сила українських Збройних Сил – вони ніколи не здадуться.

Хоча я був розчарована, дізнавшись, що замість того, щоб надати визнання своїй армії та розпочати загальнодержавні зусилля на її підтримку, Київ, фактично на чолі з Андрієм Єрмаком, грає в політику. Крім того, у Києва начебто є гроші на відновлення несуттєвої інфраструктури, але немає грошей на підтримку військових, як-от давно обіцяне житло для бійців АТО з окупованих територій 2014 року.

На жаль, замість того, щоб розв’язувати питання, які я озвучила минулого тижня, Єрмак розпочав наклепницьку кампанію проти мене. Багатьох американців і європейців певний час серйозно хвилював Єрмак. Якби Єрмак був державним діячем, як людина з і без того сумнівною репутацією, він би пішов у відставку цієї зими після запевнення українського керівництва, що ніякого нападу з боку Росії не буде, що знизило готовність України. Однак ніколи не пізно вчинити правильно.

Після того, як я виклала свої занепокоєння, маріонетки Єрмака мене звинуватили в тому, що я підіймаю це питання з політичних інтересів. Лише ті, хто не розуміються на американській виборчій політиці, можуть зробити таку заяву. Політичної вигоди від цього немає, але це правильно. Після того, як деякий час я намагався розв’язати цю проблему внутрішньо, я порушую її публічно через серйозне занепокоєння.

Крім того, деякі припускають, що додатковий нагляд може затримати постачання зброї українським військовим. Навпаки, нинішня відсутність нагляду є фактором, що сприяє затримкам, а належний нагляд і матеріально-технічне забезпечення лише підвищать швидкість і ефективність.

Конгрес і американський народ об’єдналися за Україну у протистоянні жорстокості Путіна. З нашою допомогою Україна переможе.

Вікторія Спартц звинуватила Андрія Єрмака у роботі на Кремль: хронологія

9 липня Вікторія Спартц заявила, що подала президенту США Джо Байдену листа щодо можливих зв’язків очільника ОП Андрія Єрмака із Кремлем.

У тексті листа, опублікованому на сайті Конгресу, йдеться, що на підставі різноманітних розвідувальних даних, дій Єрмака в Україні та його ймовірних угод із Росією, Конгресу необхідно терміново отримати цю інформацію, щоб підтвердити або спростувати різні серйозні звинувачення у сторону очільника ОП.

10 липня Спартц перерахувала низку серйозних звинувачень у сторону Єрмака:

1. Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення “Групи Вагнера”, що призвело до її провалу;

2. Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;

3. Запевнення українського керівництва, що цього лютого нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;

4. Диверсія Херсона та здача його росіянам для організації трагедії батальйону “Азов”;

5. Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;

6. Цілеспрямоване затягування через Олега Татарова призначення незалежного очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.

Реакція на слова Вікторії Спартц:

Речник МЗС Олег Ніколенко звинуватив конгресвумен у зароблянні додаткового політичного капіталу на українській темі та додав, що це є вигідним для Кремля сценарієм.

Керівниця “Голосу Америки” у Східній Європі Мирослава Гонгадзе та голова Центру протидії корупції Віталій Шабунін прокоментували реакцію МЗС на припущення, що керівник Офісу президента (ОП) Андрій Єрмак пов’язаний з Росією. Гонгадзе вважає, що такими заявами українських дипломатів “підливається масло в вогонь”. Водночас Шабунін наголосив, “є факти, які толерує українська влада, тримаючи на посаді цю людину”.