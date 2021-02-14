Про це він сказав в інтерв’ю телеканалу Україна 24.
На питання, чим зумовлено падіння рейтингу, Єрмак відповів, що на це вплинула пандемія коронавірусу, а також інформаційна політика в країні.
“Проти української влади цілеспрямовано всі два роки працює найпотужніша машина як всередині країни, так і ззовні… Сьогодні потік брехливої інформації, не критики, практично відвертих образ, просто не припиняється. Не будемо говорити, звідки, хто замовник – це всім відомо”, – сказав він.
Голова ОП також зазначив, що влада не володіє жодним телеканалом, який би працював на неї.
“Вона розмовляє тими способами, які у неї є в розпорядженні. Проти неї працює абсолютно інша система – боти, анонімні телеграм-канали. Сьогодні навіть найбільш добру і нейтральну справу можна представити інакше. У це вливаються величезні гроші”, – сказав Єрмак.
- Раніше повідомлялося, що рейтинг президента України Володимира Зеленського продовжує падіння. Зараз він становить трохи більше 21%.