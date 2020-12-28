Президент України Володимир Зеленський планує зустріти Новий рік в Івано-Франківській області.

Про це розповів керівник Офісу президента України Андрій Єрмак, повідомляє агентство “Інтерфакс-Україна”.

“Президент Зеленський зустріне Новий Рік у резиденції (“Синьогора” – ред.) в с. Гуті в Івано-Франківській області”, – сказав Єрмак в інтерв’ю журналістам.

Гута – це президентська резиденція в Івано-Франківській області. Раніше там зустрічав Новий рік президент Віктор Ющенко.

Як повідомлялося раніше, 5 січня ЗМІ опублікували фото, на яких зображений Володимир Зеленський на території 5-зіркового готелю Al Bustan Palace Ritz-Carlton Hotel — найдорожчого в султанаті Оман.

Після повідомлення в ЗМІ пресслужба українського лідера заявила, що Зеленський найближчі дні проведе в Омані зустрічі на вищому рівні. Спершу прессекретарка Президента України Юлія Мендель не могла відповісти, з ким же у Глави держави Володимира Зеленського заплановані зустрічі.

Пізніше стало відомо, що Зеленський зустрівся з міністром, який підтримав Іран у конфлікті через ліквідацію американцями генерала Касима Сулеймані.