Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.
Під час шоу журналіст запитав Єрмака щодо його реакції на заяви Богдана та Лероса, в яких вони заявляли, що на них чиняться особисті напади з боку Офісу президента та звинувачували безпосередньо його в причетності до цих інцидентів.
Своєю чергою Єрмак порадив і Богдану, і Леросу звертатися до правоохоронців, якщо на них здійснюються напади.
“Я людина, яка живе фактами і живе в реальності. Тому якщо людина відчуває, що хтось на неї нападає, вона повинна не говорити про це, у Facebook писати і так… Вона повинна звертатися до правоохоронних органів”, — сказав він.
- Нагадаємо, 28 серпня народному депутатові від “Слуги народу” Гео Леросу підпалили автівку.
- 1 вересня під час виступу перед парламентом, після якого його виключили з фракції “Слуги народу”, Лерос пригадав підпал свого авто і заявив: “Виклик я приймаю та нікому це не пробачу”.
- 9 вересня юридична компанія “Міллер”, яка представляє нардепа заявила, що вимагає від поліції допитати Андрія Єрмака та президента Володимира Зеленського у справі щодо підпалу авто Лероса.
- У ніч на 11 серпня в Києві згорів автомобіль Андрія Богдана — Tesla Model S. 10 вересня Богдан повідомив, що йому спалили два авто тієї ночі. Він вважає причетними до злочину спецслужби та Офіс президента Володимира Зеленського.