Голова Офісу президента Андрій Єрмак відреагував на звинувачення нардепа Гео Лероса та ексголова ОПУ Андрія Богдана щодо організації нападів на них ОПУ.

Про це йшлося в етері ток-шоу “Свобода слова” на телеканалі “Україна”.

Під час шоу журналіст запитав Єрмака щодо його реакції на заяви Богдана та Лероса, в яких вони заявляли, що на них чиняться особисті напади з боку Офісу президента та звинувачували безпосередньо його в причетності до цих інцидентів.

Своєю чергою Єрмак порадив і Богдану, і Леросу звертатися до правоохоронців, якщо на них здійснюються напади.