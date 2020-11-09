Про це він повідомив у Facebook.

“Під кінець робочого дня отримав занадто “позитивні” новини: у мене позитивний тест на коронавірус, але почуваюся нормально. На цьому тижні запланована відеозустріч радників лідерів нормандського формату. Це один з найважливіших моїх пріоритетів, тому часу хворіти немає зовсім”, – написав глава ОП.

Він запевнив, що не збирається зменшувати робочий темп.

“Якщо переговори на цьому тижні не відбудуться – точно не з моєї вини. Друзі, закликаю всіх: не допускайте недбалого ставлення до карантинних правил”, – заявив Єрмак.