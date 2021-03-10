Американську вакцину проти коронавірусу компанії Pfizer доставлять в Україну вже у найближчі тижні.

Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії “Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік”.

Зокрема, Єрмак зазначив, що Україна очікує на більш потужну допомогу

Європейського союзу та сподівається, що така підтримка буде надана.

“З лютого розпочалася вакцинація поки вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer в найближчі тижні”, – зазначив Єрмак і додав, що вакцинація в Україні проводиться за принципом черговості.

Голова ОП уточнив, що ситуація з вакцинацією в Україні є контрольовано.

Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.