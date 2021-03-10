Про це заявив глава Офісу президента Андрій Єрмак під час онлайн-дискусії “Конфлікт на Сході України: перспективи на 2021 рік”.
Зокрема, Єрмак зазначив, що Україна очікує на більш потужну допомогу
Європейського союзу та сподівається, що така підтримка буде надана.
“З лютого розпочалася вакцинація поки вакциною AstraZeneca. Ми очікуємо на партію вакцини Pfizer в найближчі тижні”, – зазначив Єрмак і додав, що вакцинація в Україні проводиться за принципом черговості.
Голова ОП уточнив, що ситуація з вакцинацією в Україні є контрольовано.
Довідка. Вакцина Pfizer/BioNTech — це вакцина проти COVID-19, що вводиться внутрішньом’язово. Вона складається з модифікованої мРНК. Препарат BNT162b2 має ефективність 95 %. Для вакцинації потрібно ввести дві дози з інтервалом у три тижні. Вакцину потрібно зберігати та транспортувати при ультрахолодних температурах нижче -70 °C.
- У понеділок, 22 лютого, Україна офіційно надала дозвіл вакцині проти коронавірусу COVID-19 американської компанії Pfizer для екстреного медичного застосування.
- У середу, 24 лютого, в Україні стартував процес вакцинації проти коронавірусу COVID-19. Перше щеплення препаратом Covishield (вакциною Oxford/AstraZeneca) зробили лікарю-реаніматологу з Черкас.
- Вакциною Oxford/AstraZeneca (Covishield) уже публічно вакцинувалися президент Володимир Зеленський, міністр охорони здоров’я України Максим Степанов, заступник міністра охорони здоров’я, головний санітарний лікар Віктор Ляшко.
- У МОЗ опублікували інфографіку, в якій визначено 10 груп громадян (“груп ризику”), які повинні бути вакциновані протягом двох років.
- 29 січня державна комісія з питань ТЕБ та НС схвалила Календарний план вакцинації проти коронавірусу на 2021 рік. За планом, вакцинація повинна розпочатися в лютому.