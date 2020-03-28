Covid-19 Україна

оновлено 03.28.2020 о 23:02

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Єрмак заявив, що фінансування української культури продовжиться

Керівник Офісу президента України Андрій Єрмак заявив, що розрахунки щодо скорочення видатків на культурну сферу наразі не схвалені ані Кабінетом міністрів, ані Міністерством фінансів.

Субота, 28 березня 2020, 15:03

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

“Нещодавно в публічну площину потрапили попередні робочі розрахунки Міністерства фінансів щодо скорочення видатків Держбюджету, в тому числі й культурної сфери. Проте, ці розрахунки ще не схвалені не тільки Кабінетом Міністрів, але і самим Мінфіном. Зрозуміло, що документ сколихнув всю культурну спільноту країни“, – йдеться в повідомленні.

За словами Єрмака, ця інформація дуже обурила Володимира Зеленського.

“Президент твердо переконаний, що такі потенційні заходи тотального скорочення видатків стануть руйнівними для всієї культурної галузі“, – додав він.

Керівник ОПУ зазначив, що Офіс Зеленського перебуває в постійному контакті й з Урядом, і з профільними Комітетами Верховної Ради задля пошуку коштів для нормального функціонування гуманітарної сфери України.

“Ми ніколи не залишимо українську культуру без підтримки держави, ми не маємо права економити на цінностях. Це складний виклик, але ми разом все здолаємо. І, сподіваюся, зовсім скоро відвідаємо наші улюблені театри, кіно та художні виставки“, – резюмував він.

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Крім того, народний депутат від фракції “Європейської солідарності” Микола Княжицький подякував усім, хто розуміючи надскладну ситуацію в державі, усвідомлює важливість культури.

“Андрій Єрмак написав, що фінансування культури продовжиться. Дякую усім, хто розуміючи надскладну ситуацію в державі,  усвідомлює важливість культури: політикам, митцям, громадським і культурним діячам“, – написав він.

  • Раніше стало відомо, що Міністерство фінансів має намір скоротити майже на половину фінансування культури та кіно для боротьби з пандемією коронавірусу COVID-19.
  • #Букви писали, що Кабінету Міністрів України доведеться урізати видатки державного бюджету (провести секвестр) на 48 млрд гривень.
Теги: Мінфін, Кабмін, культура

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