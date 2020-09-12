Взаємодія мінського й нормандського форматів з мирного врегулювання ситуації на Донбасі виходить на новий рівень. Результати очікуються вже на найближчій зустрічі Тристоронньої контактної групи (ТКГ).

Про це на брифінгу в Одесі заявив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

Єрмак також зазначив, що на цій зустрічі на рівні радників уперше за останні роки були присутні представники ОБСЄ в Тристоронній контактній групі – спеціальний представник чинного голови ОБСЄ в Україні та в ТКГ Хайді Грау і голова Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні Яшар Халіт Чевік.

“Це означає, що взаємодія та скоординована робота двох форматів (Мінського та Нормандського переговорних форматів. – Ред.) вийшла на ще вищий рівень. І ми очікуємо від цього конкретних результатів вже на найближчому тижні – 15 вересня, коли відбудеться відеоконференція ТКГ”, – повідомив керівник Офісу президента.

Також, за його словами, було досягнуто домовленості, що до кінця цього місяця буде отриманий безперешкодний доступ представників Міжнародного комітету Червоного Хреста до українських громадян на непідконтрольних територіях.

“Ми очікуємо, що це дуже прискорить процес повернення наших громадян. Ви знаєте, що ми маємо таке завдання від президента, і це наш пріоритет”, – наголосив Єрмак.

Керівник Офісу президента зазначив, що вже з понеділка команди радників почнуть працювати над підготовкою наступної зустрічі, яка має відбутися впродовж декількох тижнів.