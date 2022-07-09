Вікторія Спартц, перша українка в Палаті представників Конгресу США, заявила, що очільник Офісу президента Андрій Єрмак запевняв українське керівництво, що цього лютого нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни.

Допис зі зверненням до Зеленського конгресвумен розмістила на сайті Білого дому, #Букви публікують повний переклад.

Я знаю, що президент Зеленський веде небезпечну війну з підступним ворогом. Він витрачає багато часу на створення міжнародної підтримки, щоб захистити свою країну, але у нього є постійна внутрішня проблема, яку він повинен вирішити – голова Офісу президента Андрій Єрмак.

Протягом останніх трьох місяців я провела багато часу в Україні – зустрічалася з громадськими та урядовими лідерами, бійцями та цивільними особами. Я вважаю, що Україна має потенціал стати рушійною силою демократії, інкубатором молодих талантів і справжнім союзником Сполучених Штатів у регіоні, де таке партнерство вкрай необхідне. І як людина, яка виросла в Україні за комуністичної диктатури, інтереси всіх волелюбних людей завжди будуть у моєму серці та діях.

Завдяки потужній підтримці, яку я отримую від американців, українців і багатьох людей у ​​всьому світі, я розумію, чому мої коментарі вразили Міністерство закордонних справ України.

Я закликаю Міністерство розглянути мою заяву з тією серйозністю, якої вимагають ці запитання щодо Єрмака, замість того, щоб розпочинати нападки ad hominem [перехід на особистості – прим.ред.], як це було досі. Українцям і американцям буде краще, якщо наші уряди відповідатимуть з належною обачністю, а не оборонними банальностями.

Я перерахую кілька серйозних звинувачень на адресу пана Єрмака і дозволю йому самому їх розкрити:

1. Витік інформації в Білорусь і зрештою в Росію про операцію України із захоплення “Групи Вагнера”, що призвело до її провалу;

2. Погане керівництво невдалими мирними переговорами з Росією перед війною;

3. Запевнення українського керівництва, що цього лютого нападу з боку Росії не відбудеться, всупереч західній розвідці, щоб перешкодити Україні належним чином підготуватися до війни;

4. Диверсія Херсона та здача його росіянам для організації трагедії батальйону “Азов”;

5. Затягування термінових закупівель військової техніки через Міністерство оборони України та висування необґрунтованих або навіть незаконних умов;

6. Цілеспрямоване затягування через нардепа Олега Татарова призначення незалежного очільника Спеціалізованої антикорупційної прокуратури.