Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир Ар’єв.
Як повідомлялося раніше, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови МОН.
Деякі депутати фракції “Опозиційної платформи — За життя” підтримали призначення Сергія Шкарлета на посаду голови Міносвіти, натомість у той час вони були відсутні в залі парламенту.
Ар’єв зазначив, що Шкарлета незаконно оголосили новим главою МОН.
“Шкарлет – нелегітимний міністр! Незаконно оголошений. Бо двоє депутатів з ОПЗЖ – Медведчук і Суркіс, які “проголосували” за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування. Все зафіксовано”, – написав нардеп.
Він додав, що завтра у Верховній Раді будуть вимагати переголосування за призначенням міністра освіти.
“Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент. От і подивимось, чи толерує кнопкодавство Дмитро Разумков. Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів. А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!” – підкреслив Ар’єв.
- Раніше #Букви нагадували, що призначення Шкарлета ще влітку викликало хвилю протестів, адже він був викритий на плагіаті та був членом “Партії регіонів”.