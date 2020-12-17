Сергій Шкарлет незаконно призначений міністром освіти і науки, оскільки двоє депутатів, "які проголосували" за нього, були відсутні під час голосування.

Про це у своєму Facebook повідомив народний депутат від “Європейської солідарності” Володимир Ар’єв.

Як повідомлялося раніше, 17 грудня Верховна Рада призначила Сергія Шкарлета міністром освіти і науки України. До цього він виконував обов’язки голови МОН.

Деякі депутати фракції “Опозиційної платформи — За життя” підтримали призначення Сергія Шкарлета на посаду голови Міносвіти, натомість у той час вони були відсутні в залі парламенту.

Ар’єв зазначив, що Шкарлета незаконно оголосили новим главою МОН.

“Шкарлет – нелегітимний міністр! Незаконно оголошений. Бо двоє депутатів з ОПЗЖ – Медведчук і Суркіс, які “проголосували” за його призначення, були фізично відсутні в залі Верховної Ради в момент голосування. Все зафіксовано”, – написав нардеп.

Він додав, що завтра у Верховній Раді будуть вимагати переголосування за призначенням міністра освіти.

“Завтра будемо вимагати переголосування, як передбачає регламент. От і подивимось, чи толерує кнопкодавство Дмитро Разумков. Зазначені голоси є вирішальними, бо Шкарлета протягнули на мінімальній межі у 226 голосів. А якщо переголосування не буде, я, як колишній голова комітета ПАРЄ з питань культури, освіти, науки і медіа, закликаю всю освітянську і наукову спільноту не визнавати Шкарлета міністром і всіляко протидіяти самозванцю!” – підкреслив Ар’єв.