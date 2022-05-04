Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі закликав Європейський Союз подолати принцип одностайності для ухвалення зовнішньополітичних рішень, щоб Угорщина не могла ветувати санкції, якщо їх схвалює більшість членів ЄС.

Про це повідомляє Euobserver.

За його словами, Європа повинна рухатися до “прагматичного федералізму”, оскільки це дозволить краще озброїтися в економіці, енергетиці, обороні та зовнішній політиці. Замість принципу одностайності Драгі запропонував рухатися до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю.

“Якщо для цього буде потрібно розпочати процес зміни договорів ЄС, ми повинні це прийняти”, – наголосив Маріо Драгі.

Якщо Євросоюз перейде до принципу прийняття рішень кваліфікованою більшістю, то для ухвалення потребуватимуться 15 із 27 голосів “за” від країн-членів ЄС, що представляють щонайменше 65 відсотків усього населення Європейського Союзу.