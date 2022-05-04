Про це повідомляє Euobserver.
За його словами, Європа повинна рухатися до “прагматичного федералізму”, оскільки це дозволить краще озброїтися в економіці, енергетиці, обороні та зовнішній політиці. Замість принципу одностайності Драгі запропонував рухатися до рішень, прийнятих кваліфікованою більшістю.
“Якщо для цього буде потрібно розпочати процес зміни договорів ЄС, ми повинні це прийняти”, – наголосив Маріо Драгі.
Якщо Євросоюз перейде до принципу прийняття рішень кваліфікованою більшістю, то для ухвалення потребуватимуться 15 із 27 голосів “за” від країн-членів ЄС, що представляють щонайменше 65 відсотків усього населення Європейського Союзу.
- Нагадаємо, уряд Угорщини вкотре висловився проти заборони на імпорт російських енергоносіїв – навіть попри те, що ЄС планує зробити для угорців певний виняток.
- Міністр фінансів Німеччини Крістіан Лінднер заявив, що його країна готова підтримати ембарго на російську нафту.