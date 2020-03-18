Про це пише Reuters.

Зазначається, що 80 мільйонів євро (89 мільйонів доларів) призначені для розширення масштабів розробки й виробництва коронавірусної вакцини в Європі.

“Я пишаюся тим, що у нас є провідні компанії, такі як CureVac в ЄС. Їх дім тут. Але їх вакцини принесуть користь усім, в Європі та за її межами”, – заявила президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

Уточнюється, що заява щодо фінансування відбулася наступного дня після того, як німецькі джерела в уряді повідомили, що адміністрація президента США Дональда Трампа намагається отримати доступ до потенційної вакцини, що розробляється німецькою крмпанією, що, своєю чергою, спричинило негативну реакцію в Берліні.