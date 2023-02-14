Про це повідомляє Bloomberg.
Міністри фінансів ЄС на зустрічі 14 лютого окрім Росії додали до чорного списку Віргінські острови, Коста-Ріку та Маршаллові острови.
Раніше до чорного списку входили 12 юрисдикцій, які не задовольнили вимоги ЄС щодо таких питань, як податкова прозорість і справедливе оподаткування.
Європейська комісія, виконавчий орган блоку, також наполягала на включенні Катару в список, але країни-члени поки що відмовилися додати його, оскільки Доха висунула законодавчі акти, які враховують занепокоєння блоку.
Катару було надано додатковий час для впровадження податкових реформ, оскільки він зіткнувся з обмеженнями конституційної реформи для вчасного завершення змін.
Однак країна потрапить у чорний список, якщо уряд не виконає своїх зобов’язань.
- Адміністрація Байдена додала 24 компанії та інші організації до списку експортного контролю за підтримку російської військової чи оборонно-промислової бази, ядерної діяльності Пакистану або за постачання електроніки до іранських компаній.