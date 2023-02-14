Європейський Союз вирішив додати Росію до свого чорного списку юрисдикцій, які не співпрацюють у податкових питаннях. У ЄС дійшли висновку, що Москва не впоралася зі шкідливою практикою щодо інтелектуальної власності та іншими питаннями до того, як переговори припинилися після повномасштабного вторгнення РФ в Україну.

Про це повідомляє Bloomberg.

Міністри фінансів ЄС на зустрічі 14 лютого окрім Росії додали до чорного списку Віргінські острови, Коста-Ріку та Маршаллові острови.

Раніше до чорного списку входили 12 юрисдикцій, які не задовольнили вимоги ЄС щодо таких питань, як податкова прозорість і справедливе оподаткування.

Європейська комісія, виконавчий орган блоку, також наполягала на включенні Катару в список, але країни-члени поки що відмовилися додати його, оскільки Доха висунула законодавчі акти, які враховують занепокоєння блоку.

Катару було надано додатковий час для впровадження податкових реформ, оскільки він зіткнувся з обмеженнями конституційної реформи для вчасного завершення змін.

Однак країна потрапить у чорний список, якщо уряд не виконає своїх зобов’язань.