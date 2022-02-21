Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.
Для співробітництва Україна раніше направляла лист до ЄС щодо конкретних кроків на зміцнення кібербезпеки. Європейські партнери надали позитивну відповідь та заявили про рішення стосовно комплексної пропозиції з цього приводу.
За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, нова домовленість із ЄС була підтверджена сьогодні. Міністр заявив про неї за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, де він брав участь.
Дмитро Кулеба наголосив, що сучасна війна передбачає не лише танки, артилерію чи літаки. Україна вже має досвід гібридної війни із РФ, де в рамках інформаційних нападів застосовують конкретні дії в кіберпросторі. Зокрема створення пропаганди, поширення фейків і нагнітання панічних настроїв тощо. Поки у повідомленні не зазначили, які заходи передбачені для зміцнення кіберпростору.
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- Зазначимо, що 15 лютого користувачі скаржилися на перебої у роботі “Приват24” та “Ощадбанку”. Також недоступні сайти Міністерства оборони України та Збройних Сил України. Роботу інформаційних ресурсів вдалося відновити, але початковий вектор, звідти фіксувався трафік — Росія та Китай.
- Хакерська атака на банківські установи та державні сайти України, яку здійснили 15 лютого, стала наймасштабнішою в історії. У Мінцифри заявили, що наразі всі сервіси працюють стабільно.
- Рада національної безпеки і оборони України (РНБО) закликала українців повідомляти про підозрілі явища в ґаджетах або в Інтернеті. Якщо користувач помітить щось схоже, то радять звертатися до швидкої групи реагування CERT-UA.
- Також Міністр внутрішніх справ України Денис Монастрирський розповів, звідки надходить більшість повідомлень про неправдиві мінування українських шкіл, торгових центрів та інших об’єктів.