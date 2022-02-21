Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україні допоможе Європейський Союз у сфері кібербезпеки. Програму ініціювали після масових кібернападів на урядові сайти та об'єкти важливої інфраструктури, які велися зокрема із Росії.

Про це повідомили в Міністерстві закордонних справ України.

Для співробітництва Україна раніше направляла лист до ЄС щодо конкретних кроків на зміцнення кібербезпеки. Європейські партнери надали позитивну відповідь та заявили про рішення стосовно комплексної пропозиції з цього приводу.

За словами очільника МЗС України Дмитра Кулеби, нова домовленість із ЄС була підтверджена сьогодні. Міністр заявив про неї за підсумками засідання Ради міністрів закордонних справ ЄС у Брюсселі, де він брав участь.

Дмитро Кулеба наголосив, що сучасна війна передбачає не лише танки, артилерію чи літаки. Україна вже має досвід гібридної війни із РФ, де в рамках інформаційних нападів застосовують конкретні дії в кіберпросторі. Зокрема створення пропаганди, поширення фейків і нагнітання панічних настроїв тощо. Поки у повідомленні не зазначили, які заходи передбачені для зміцнення кіберпростору.