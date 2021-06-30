З 1 липня Європейський союз відкриває кордони для громадян 11 країн, яких вважає безпечними. Вони зможуть в’їжджати без обмежень.

Про це пише американське видання Politico.

Наголошується, що у середу, 30 червня, посли ЄС затвердили рішення внести до списку безпечних країн:

Канаду;

Вірменію;

Азербайджан;

Боснію та Герцеговину;

Бруней;

Йорданію;

Косово;

Молдову;

Чорногорію;

Катар;

Саудівську Аравію.

Минулого року країни ЄС через коронавірус обмежили необов’язкові поїздки з країн, що не входять до блоку. Список безпечних країн не є обов’язковим для країн-членів ЄС, але вони дотримуються його.

До списку не увійшла Велика Британія через ризик поширення штаму Delta.

Також вільний в’їзд не дозволили громадянам України, але аргументація цього рішення наразі невідома.

За формулою ЄС, до списку безпечних країн можуть потрапити ті, у яких за 14 днів зафіксовано менш як 100 випадків захворювань на 100 тисяч населення. За даними Європейського центру контролю і профілактики захворювань, в Україні цей показник в межах норми – 33,3.

Нагадаємо, що на початку червня міністр охорони здоров’я України Віктор Ляшко запевняв, що ситуація з поширенням коронавірусу в Україні знаходиться під контролем. Тому українців вже цього літа зможуть безперешкодно літати до країн Європейського союзу.

Зокрема, очільник МОЗ заявив, що кількість позитивних тестувань в Україні вперше відповідає рекомендаціям Всесвітньою організації охорони здоров’я – менш як 5%. Такого результату, за словами Ляшка, вдалося досягти шляхом вакцинації населення та зменшенню кількості випадків зараження.