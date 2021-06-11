Про це повідомляється у Twitter-акаунті головування Португалії в ЄС.
Оновлену рекомендацію Ради з обмеження свободи пересування схвалили постійні представники ЄС.
“Держави-члени продемонстрували широкий консенсус щодо відновлення вільного пересування”, – йдеться в повідомленні.
‼️EU Permanent Representatives have just endorsed the updated Council recommendation on free movement restrictions.
In times of the #COVID19 pandemic the Member States have shown broad consensus for restoring #freemovement with responsibility. #EU2021PT
— Portugal na UE 🇵🇹🇪🇺 (@RPPortugalUE) June 11, 2021
Міжнародне агентство Reuters зазначає, що, згідно з оновленими рекомендаціями, вакциновані громадяни ЄС зможуть уникнути тестування на коронавірус перед мандрівкою. Водночас вільні поїздки між країнами Євросоюзу можливі в разі повної вакцинації від коронавірусу. При цьому з моменту отримання другої дози вакцини повинно пройти не менше ніж 14 днів.
Невакцинованих чекають обмеження. Зазначається, що обмеження будуть ґрунтуватися на динаміці поширення коронавірусу у країні, з якої планує виїхати мандрівник.
За даними агенції, станом на 11 червня повністю вакциновано трохи більше чверті населення ЄС.
Нагадаємо, що Європейський парламент у середу, 9 червня, остаточно затвердив запровадження на території Євросоюзу цифрового COVID-сертифікату.
- Раніше повідомлялося, що в Європейському союзі розробляють міжнародний COVID-паспорт, за допомогою якого громадяни зможуть вільно пересуватися між країнами. 17 березня Єврокомісія представила розроблений документ – цифровий зелений сертифікат.
- 29 квітня Європейський парламент затвердив свою позицію щодо введення сертифікату для підтвердження права на вільне пересування в Європі під час пандемії.
- 20 травня Рада Європейського Союзу рекомендувала відкрити кордони для іноземців, щеплених схваленою у Європі вакциною.
- 1 червня сім країн Європейського Союзу почали видавати цифрові сертифікати вакцинації. Повномасштабний запуск цієї програми у всьому блоці планують через місяць.
- Крім того, в Євросоюзі запускають систему цифрових COVID-сертифікатів для мандрівників-нерезидентів, в тому числі з США.