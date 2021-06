Про це повідомляється у Twitter-акаунті головування Португалії в ЄС.

Оновлену рекомендацію Ради з обмеження свободи пересування схвалили постійні представники ЄС.

“Держави-члени продемонстрували широкий консенсус щодо відновлення вільного пересування”, – йдеться в повідомленні.

‼️EU Permanent Representatives have just endorsed the updated Council recommendation on free movement restrictions.

In times of the #COVID19 pandemic the Member States have shown broad consensus for restoring #freemovement with responsibility. #EU2021PT

— Portugal na UE 🇵🇹🇪🇺 (@RPPortugalUE) June 11, 2021