Covid-19 Україна

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ЄС готовий надати Україні 1,2 млрд євро допомоги за певних умов — Боррель

Високий представник ЄС з питань зовнішньої політики й політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що ЄС готовий надати Україні допомогу у розмірі 1,2 млрд євро для боротьби з COVID-кризою.

Вівторок, 22 вересня 2020, 17:40

Про це Боррель заявив під час брифінгу в Києві.

Як відомо, у вівторок, 22 вересня, голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель вперше приїхав до України з офіційним візитом. В рамках візиту Боррель зустрівся з президентом Володимиром Зеленським, міністром закордонних справ Дмитро Кулебою та головою міноборони Андрієм Тараном.

За підсумками зустрічі з головою МЗС Боррель проінформував, що ЄС готовий надати країні фінансову допомогу за певних умов.

“Ми також готові надати 1,2 млрд макрофінансової допомоги для розв’язання проблем, пов’язаних з економічним спадом, що був спричинений коронавірусною пандемією. Але для цього Україні необхідно конструктивно взаємодіяти з Міжнародним валютним фондом і також виконати усі ті вимоги, що стосуються посилення верховенства права в Україні”, — сказав він.

Також Боррель нагадав, що Україна вже отримала допомогу для боротьби з пандемією.

“Ми надали безпрецедентну підтримку Україні для боротьби з пандемією. Це майже 200 млн євро. Це є найбільша фінансова допомога, яка була надана нашим східним партнерам”, — наголосив він.

Крім того, Боррель поінформував щодо намірів за кілька днів відвідати Схід України разом з головою Європейської Ради Шарлем Мішелем для того, щоб ознайомитися з ситуацією на кордоні.

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Теги: Дмитро Кулеба, Жозеп Боррель, макрофинансовая помощь, МВФ

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