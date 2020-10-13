Верховний представник ЄС із закордонних справ і політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що блок готує нові санкції проти Білорусі. До списку потрапить Олександр Лукашенко.

Про це Боррель заявив під час спілкування з міністром закордонних справ Російської Федерації Сергієм Лавровим, повідомляє Європейська служба зовнішньополітичної діяльності.

Зазначено, що під час розмови Боррель повідомив Лаврову, що Рада закордонних справ 12 жовтня дала політичне зелене світло розпочати підготовку наступного пакета санкцій.

У цей пакет має увійти Олександр Лукашенко, якого кілька десятків країн, зокрема й Україна, не визнали законно обраним президентом Білорусі.

Боррель також наголосив на необхідності дотримання демократичного права білоруського народу обирати свого президента шляхом нових, вільних і чесних виборів, без втручання ззовні.

Раніше міністри закордонних справ країн Європейського Союзу заявили про готовність ввести санкції проти Олександра Лукашенка.

Нагадаємо, 2 жовтня Європейський Союз опублікував перелік білоруських високопосадовців, проти яких введено санкції через фальсифікації на виборах президента та насильство проти протестувальників. Санкції не було введено проти самого Лукашенка, проте під них потрапили представники найвищого керівництва силових структур та Центрвиборчкому. В опублікованому документі зазначено 44 особи.

Білорусь відреагувала на санкції Європейського союзу проти оточення Олександра Лукашенка і запровадила свої у відповідь.

Мінфін Сполучених Штатів Америки 2 жовтня ввів індивідуальні санкції проти голови міністерства внутрішніх справ Білорусі та інших посадовців. У списку лише 8 прізвищ.