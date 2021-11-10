Європейський Союз збирається ввести нові санкції проти Білорусі через скупчення мігрантів на польсько-білоруському кордоні.

Про це пише агентство Reuters.

27 представників країн ЄС планують сьогодні, 10 листопада, обговорити кризу на кордоні Польщі і Білорусі. Якщо вони визнають скупчення мігрантів на кордоні “гібридною війною” Олександра Лукашенка, це стане юридичною основою для запровадження нових санкцій проти країни.

Євросоюз звинувачує Білорусь у тому, що вона заохочує мігрантів з Близького Сходу, Афганістану та Африки намагатися незаконно перетинати кордони. У ЄС такі дії Білорусі вважають помстою за попередні санкції, які були введені проти країни за порушення прав людини.

Фото: MON/Handout via REUTERS

Раніше міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас звинуватив Лукашенка у використанні мігрантів “для своїх цинічних цілей”.

“Пан Лукашенко безсовісно експлуатує людей, які шукають притулку, як заручників для своєї цинічної владної гри”, – написав Маас у Twitter.

Skrupellos nutzt #Lukaschenko Zuflucht suchende Menschen als Geiseln für sein zynisches Machtspiel aus. Aber die #EU ist nicht erpressbar. – Außenminister @HeikoMaas zur Lage im Grenzgebiet von #Belarus: https://t.co/yVbazWk0GS (1/2) pic.twitter.com/WuDHquXzTZ — Auswärtiges Amt (@AuswaertigesAmt) November 10, 2021