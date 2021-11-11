У Європейському Союзі розглядають запровадження санкцій щодо авіакомпаній "Аерофлот" та Turkish Airlines через перевезення біженців до Білорусі.

Про це повідомляє агентство Bloomberg.

Президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн після зустрічі з президентом США Джо Байденом заявила, що ЄС та США готуються покарати режим Лукашенка за організацію “гібридної атаки” на блок.

Bloomberg пише, що президент РФ Володимир Путін відхилив прохання канцлера Ангели Меркель щодо застосування свого впливу на керівництво Білорусі.

“Експлуатація мігрантів білоруським режимом проти Європейського Союзу нелюдська і абсолютно неприйнятна”, – сказала Меркель Путіну під час телефонної розмови у середу. За інформацією Кремля, російський лідер сказав Меркель, що ЄС має обговорити це питання із Лукашенком.

За словами офіційного представника ЄС, Путін та Меркель мають незабаром знову поговорити.

Наразі між ЄС та Білоруссю доволі напружені відносини, причина цього – жорстоке придушення протестів у Білорусі, які спалахнули після оголошення результатів виборів минулого року. Тоді перемогу на виборах здобув Олександр Лукашенко.

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Нині ж у Білорусі опинилися тисячі мігрантів, які прямують до польського кордону, звідки вже хочуть потрапити до Західної Європи.

Тепер же ЄС і США хочуть розширити список санкцій “додаванням критеріїв допомоги та підбурювання до торгівлі людьми”.

За даними джерела Bloomberg, у блоці обговорюють санкції щодо авіакомпаній, зокрема російського “Аерофлоту” та Turkish Airlines. Найбільш активно обговорюються обмежувальні заходи проти “Белавіа”.

Санкції можуть оголосити на початку грудня. До них, можливо, приєднається і Велика Британія.

Міністри закордонних справ країн-членів ЄС обговорять новий пакет санкцій на засіданні у Брюсселі 15 листопада.