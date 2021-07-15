Народні депутати з фракцій "Європейської Солідарності", "Голосу" і "Батьківщини" зареєстрували проєкт постанови, якою пропонують внести розслідування зриву спецоперації із затримання бойовиків ПВК "Вагнера" до предмету відання парламентської ТСК (тимчасової слідчої комісії).

Про це поінформували в пресслужбі “ЄС”.

Йдеться про проєкт постанови № 5770, котра була зареєстрована у Верховній Раді сьогодні, 15 липня.

Ініціаторами документа є: співголова фракції “ЄС” Артур Герасимов, заступник голови фракції “Батьківщини”, Сергій Соболєв, заступник голови фракції “Голосу” Роман Костенко.

Фракції пропонують кандидатуру Костенка на посаду заступника голови тимчасової слідчої комісії ВР.

Від “Європейської Солідарності” до складу комісії пропонується народний депутат Володимир Ар’єв, від “Батьківщини” – Сергій Євтушок.

У пояснювальній записці автори постанови зазначають, що її ухвалення забезпечить проведення повної та неупередженої перевірки оприлюднених у ЗМІ фактів щодо можливих протиправних дій посадових осіб, які могли призвести до уникнення кримінальної відповідальності членами приватної військової компанії “Вагнера”.

Наслідками ухвалення постанови буде “виявлення та попередження загроз національним інтересам та безпеці України”.

Нагадаємо, що “Євросолідарність” раніше вимагала викликати Володимира Зеленського на засідання парламентської ТСК із розслідування можливих фактів державної зради і отримати пояснення у справі “вагнерівців”.

А п’ятий президент України, лідер “ЄС” Петро Порошенко закликав парламент офіційно включити “вагнергейт” у порядок денний ТСК.

“Ми не беремо участі у фейковій комісії, яка була створена двома політичними силами – “Слуга народу” і “ОПЗЖ”. Вони мають у своєму розпорядженні правоохоронні органи. На сьогодні позиція правоохоронних органів була висловлена – ні СБУ, ні Офіс генерального прокурора “вагнерівцями” займатися не буде, бо їм це не потрібно. Ми висунули пропозицію – або створіть окрему слідчу комісію, або включіть до предмету відання існуючої слідчої комісії справу “вагнерівців”. Це потрібно для того, щоб захистити українських воїнів, захистити українських розвідників, які будуть давати свідчення – в тому числі і цілком таємні – від переслідування діючою владою, в якої точно рило в пуху по справі “вагнерівців”, – наголошував Порошенко.

Він уточнив, що готовий прийти на засідання ТСК разом із нинішнім главою держави Володимиром Зеленським.

Що відомо про спецоперацію з “вагнерівцями”?

Наприкінці липня правоохоронні органи Білорусі затримали під Мінськом бойовиків російської приватної військової компанії “Вагнер”. У правоохоронних органах заявили, що була отримана інформація про прибуття на територію країни понад 200 бойовиків “для дестабілізації ситуації в період виборчої кампанії”, однак затримали лише 33 особи.

Згодом журналіст Юрій Бутусов на своїй сторінці у Facebook та видання “Українська правда” повідомили, що українські спецслужби готували масштабну операцію із затримання групи бойовиків ПВК “Вагнера”, для чого виманили їх до Білорусі.

Повідомлялося, що ГУР, СБУ та департамент з військових злочинів Офісу генпрокурора готували операції понад рік. В межах спецоперації бойовиків найняли за підробленими договорами охороняти нафтові вежі у Венесуелі. Під час вербування вони дали під запис свідчення про злочини на території України, бо думали, що показують “роботодавцю” рівень “кваліфікації”. Бойовики мали вилетіти з Мінська. Їм вже навіть купили квитки.

З 33 затриманих 28 виявилися бойовиками. 9 з них — громадяни України, 11 — містяться в базі “Миротворця”. У складі групи були ті, хто, ймовірно, був причетний до збиття Boeing MH-17, Іл-76 під Луганським аеропортом, АН-26 близько Луганська.

24 липня заступник голови СБУ Руслан Баранецький і начальник Головного управління розвідки Міноборони Василь Бурба доповіли про проведення фінальної стадії операції в Офісі президента.

Тоді на зустрічі був Єрмак, Зеленський, голова комітету з розвідки Руслан Демченко і заступник голови ОП з питань оборони Роман Машовець.

Єрмак попросив відкласти операцію, щоб не зірвати обмін полоненими. Керівники спецслужб говорили, що операцію вже не можна зупиняти, але Зеленський у результаті підтримав Єрмака — її перенесли на 30 липня. Вже 29 липня “вагнерівців” затримали в мінському пансіонаті.

Після того, як силовики доповіли про ці плани Офісу президента, спецоперація провалилася. Українські розвідники запідозрили злив інформації Федеральній службі безпеки РФ.

14 серпня стало відомо, що Білорусь передала затриманих найманців Росії попри запити Офісу генерального прокурора щодо передачі їх українській стороні.

В Службі безпеки України категорично заперечили участь СБУ у спецоперації із затримання бойовиків “Вагнера” в Білорусі. Голова Офісу президента Андрій Єрмак також спростовував інформацію про зрив операції через імовірний витік інформації після наради у президента.

Розслідування справи “вагнерівців”

4 вересня народний депутат України від “Європейської Солідарності” Володимир Ар’єв надав докази того, що Служба безпеки України проводила спецоперацію щодо бойовиків “Вагнера”, а людина з Офісу президента причетна до її зриву. Тоді ж партія “ЄС” закликали створити тимчасову слідчу комісію для з’ясування обставин зриву спецоперації українських спецслужб.

9 вересня суд зобов’язав Службу безпеки України відкрити кримінальне провадження проти голови Офісу президента Андрія Єрмака щодо “злитої” операції з “вагнерівцями”.

29 вересня у Верховній Раді України вперше розглянули в залі електронну петицію. Вона стосувалася створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з розслідування можливої державної зради в справі “вагнерівців”.

Співголова фракції “Європейської Солідарності” Артур Герасимов зазначав, що постанова про створення ТСК у справі “вагнерівців” блокується у Верховній Раді командою президента Володимира Зеленського.

У лютому з’явилася інформація, що колишнього голову Головного управління розвідки (ГУР) Василя Бурбу, який дав свідчення про провал операції із захоплення російських терористів в Білорусі, виселили з будинку і прибрали охорону. У Національній поліції заперечували, що позбавляли державної охорони Бурбу.

19 травня Верховна Рада України підтримала проєкт постанови про створення тимчасової слідчої комісії (ТСК) з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”. Представляючи документ з парламентської трибуни, очільник фракції “Слуги народу” Давид Арахамія заявив, що в “Слузі народу” ставили за мету “створити ширшу ТСК”, яка могла б займатися не лише питанням “вагнерівців”.

Представники “Голосу”, “ЄС” та “Батьківщини” призначили своїх представників до Тимчасової слідчої комісії з питань “розслідування можливих протиправних дій представників державної влади”, попередньо домовившись про закріплення вимоги, що розслідування справи “вагнерівців” буде в пріоритеті.

Крім цього, розслідувачі міжнародної мережі Bellingcat проводять власне розслідування щодо спецоперації щодо “вагнерівців”. Голова Офісу президента Андрій Єрмак відмовився від коментарів розслідувачам Bellingcat стосовно провалу спецоперації.

За словами п’ятого президент України, лідера “ЄС” Петра Порошенка, Netflix зніме фільм про справу “вагнерівців”.