«ЄС», «Голос» та «Батьківщина» зареєстрували законопроєкт про деолігархізацію

Народні депутати з фракції “Європейська Солідарність”, “Голос” та “Батьківщина” зареєстрували законопроєкт “Про деолігархізацію, сприяння конкуренції, очищення влади від корупційних впливів і соціальну відповідальність бізнесу”.

Про це повідомили у пресслужбі “ЄС”.

На парламентському вебпорталі вказано, що проєкт закону одержано Верховною Радою. Текст законопроєкту наразі не опубліковано.

Авторами законопроєкту стали народні депутати Микола Княжицький, Артур Герасимов, Ірина Геращенко, Іванна Климпуш-Цинцадзе, Олег Синютка, Ростислав Павленко (“Євросолідарність”), Андрій Осадчук, Роман Костенко, Рустем Умеров (“Голос”), Сергій Власенко, Олександр Абдулін, Іван Крулько, Костянтин Бондарєв (“Батьківщина”).

Зазначається, що автори закону пропонують “суб’єктом олігархії” визначати фізичну особу, яка досягла монопольного становища на одному або декількох ринках, і за наявності ознак існування надзвичайно високого ризику впливу такою особою на посадових осіб органів державної влади, органів місцевого самоврядування, або на суспільство через підконтрольні ЗМІ, з метою підтримання або посилення цього становища, отримання додаткового контролю над підприємствами, природними ресурсами, об’єктами нерухомості, іншими об’єктами права власності.

Передбачається, що статус власника монопольного бізнесу надаватиметься на підставі рішення Національного агентства з питань запобігання корупції за наявності всіх ознак, визначених законом за наслідками розгляду звернення Антимонопольного комітету України та проведеного розслідування.

Розслідування розпочинається НАЗК на підставі звернень Антимонопольного комітету України. Громадяни, громадські організації, інші особи можуть ініціювати віднесення особи до власників монопольного бізнесу через звернення до Антимонопольного комітету України.

Крім того, автори законопроєкту зазначили, що власник монопольного бізнесу, його контакти з суб’єктами владних повноважень, а також умови ведення бізнесу перебуватимуть під моніторингом НАЗК.

Правові наслідки надання особі статусу власника монопольного бізнесу повинні поширюватися на всі контакти ключових осіб органів державної влади й місцевого самоврядування з пов’язаними з власником монопольного бізнесу особами.

Передбачається покладення додаткових обов’язків на посадових осіб, які раніше працювали на підприємствах такого власника та на засоби масової інформації, які контролюються вказаним власником через корпоративне управління, володіння майном.

На телерадіоорганізації покладений обов’язок оприлюднювати звіт про фінансову прозорість, на підставі якого встановлюються ознаки наявності впливу на інформаційну політику.

На думку авторів проєкту, це дозволить активізувати боротьбу з корупцією в органах влади, забезпечити прозорі умови для прийняття рішень політичною владою всіх рівнів; встановити правила, за якими власники монопольного бізнесу будуть обмежені у впливі на прийняття рішень політичною владою країни; посилити рівність правил в економіці для всіх її учасників, зокрема для малого та середнього бізнесу.

“Законопроєкт має на меті також зміцнення соціальної відповідальності бізнесу щодо працівників підприємств у їх власності; щодо національної оборони і безпеки, охорони здоров’я, освіти, всієї соціальної сфери. Законопроєкт сприятиме інтеграції України до ЄС через заохочення приходу іноземних інвестицій з усіх країн, крім країни-агресора і її сателітів” – наголосили автори.