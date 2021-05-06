ЄС готовий обговорити відмову від патентів на COVID-вакцини

Європейський Союз готовий до діалогу з приводу пропозиції про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини проти COVID-19.

Про це заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн, інформує міжнародне агентство Reuters.

“ЄС готовий обговорити будь-які пропозиції, спрямовані на розв’язання кризи ефективним і практичним способом. Ми готові обговорити, як пропозиція США про відмову від захисту інтелектуальної власності на вакцини COVID-19 може допомогти у досягненні цієї мети”, – сказала фон дер Ляєн.

Зазначимо, що першими про відмову від патентів на COVID-вакцини заговорили Індія та ПАР. Восени минулого року цю позицію підтримала низка країн, що розвиваються.