ЄС готовий прийняти необмежену кількість біженців з України — Єврокомісія

Європейський Союз заявив, що готовий прийняти біженців з України. Голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн зазначила, що вони впустять необмежену кількість громадян.

Про це йшлося на брифінгу в Брюсселі в четвер.

Біженцям з України готові надати будь-яку гуманітарну допомогу. В Європейському Союзі зазначили, що поки не знають, скільки їх буде, проте готові до різних сценаріїв.

“Ми також готові надати притулок усім біженцям, ми готові надати всю гуманітарну допомогу негайно, яка буде потрібна, на додаток до макрофінансової допомоги Україні у розмірі понад 1 млрд євро. Ми не знаємо, скільки буде біженців, але ми повністю готові їх прийняти”, – сказала фон дер Ляєн.

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг під час брифінгу зазначив, що Росія задовго планувала атаку на Україну. Хоча водночас розповідала всьому світу, що це неправда.