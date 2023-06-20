Європейський Союз готовий запропонувати пакет фінансової допомоги у розмірі близько 50 мільярдів євро для підтримки України, оскільки країна починає критичний контрнаступ, щоб повернути території, втрачені після вторгнення Росії понад рік тому.

Джерело: Bloomberg

Пропозиція Європейської комісії, виконавчої влади ЄС, допоможе профінансувати поточні витрати українського уряду та оплатити термінові пріоритети реконструкції, за словами осіб, знайомих із планом.

Пакет, до якого все ще можуть бути внесені зміни, перш ніж його оприлюднять, буде оголошено 20 червня перед конференцією у Лондоні, де донори обговорюватимуть, як відновити Україну, а українські посадовці прагнутимуть залучити приватний сектор.

Комісія хоче уникнути обтяжливого інструменту відновлення для країни, яка перебуває у стані війни, і запропонує допомогу у вигляді грантів, пільгових позик і гарантій, сказали особи, які говорили на умовах анонімності.

Пакет допомоги надійде у вирішальний час війни, коли українські війська починають довгоочікуваний контрнаступ.

Український уряд сподівається на контрнаступ, щоб витіснити російські окупаційні війська з більшої території та спонукати союзників продовжувати надавати необхідну підтримку, навіть коли деякі країни тиснуть на Київ і Москву, щоб вони йшли на переговори.

Українські офіційні особи минулого тижня заявили, що їхні війська досягли певного прогресу на тлі “жорстких боїв”.

Пропозиція, яка є частиною перегляду довгострокового бюджету ЄС, охоплюватиме період з 2024 по 2027 роки. Тобто, кожного року протягом зазначеного періоду часу Євросоюз надаватиме Україні близько 18 млрд євро фінансової допомоги. Світовий банк підрахував, що витрати на відновлення України можуть скласти 411 мільярдів доларів.

На відміну від попередніх фінансових пакетів для України, план фінансуватиметься коштом внесків держав-членів, а не запозичень на ринках, сказало одне із джерел.

Пакет має на меті об’єднати допомогу, яка використовується для виплати заробітної плати, пенсій та деяких державних послуг, із витратами, пов’язаними з відновленням основної інфраструктури, за словами людей.

ЄС та країни-члени вже схвалили майже 38 мільярдів євро економічної допомоги Україні з початку війни.

Гроші будуть виплачені за умови, що Україна проведе реформи для покращення верховенства права та боротьби з корупцією. Реформи мають на меті вивести Україну на шлях членства в ЄС, а лідери мають вирішити, чи починати переговори до кінця року.

Комісія раніше заявляла, що покриє основну частину потреб у реконструкції, хоча блок очікує, що інші донори та приватний сектор внесуть свій внесок у ці зусилля. ЄС також розглядає варіанти використання заморожених активів, у тому числі з центрального банку Росії.