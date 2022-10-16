Виконавчий орган Європейського Союзу заявив, що вже наступного тижня запропонує нові заходи для втручання в енергетичний ринок блоку, намагаючись допомогти споживачам і підприємствам, які потерпають від високих цін на електроенергію та природний газ.

Про це пише The Wall Street Journal.

Комісарка ЄС з енергетики Кадрі Сімсон заявила, що пропозиції будуть спрямовані на зниження цін і забезпечення Європи достатньою кількістю газу для роботи заводів і опалення будинків протягом зими. Потенційні кроки є відповіддю на рішення РФ використовувати постачання газу як зброю економічної війни, скорочуючи потік газу на континент і штовхаючи багатьох його виробників на межу.

Європейська комісія надає перевагу зниженню цін шляхом переговорів з постачальниками, заявила Сімсон на пресконференції в Празі, де міністри енергетики зібралися для переговорів.

Заплановані пропозиції є частиною зусиль Комісії знайти компроміс між державами-членами, які мають різко різні погляди на те, як вирішити енергетичну кризу в Європі.

Італія, Франція та низка інших країн закликали встановити широке обмеження цін на газ, що потенційно може обмежити суму, яку ЄС готовий платити за імпортований газ. Німеччина та інші заявили, що такий підхід ризикує відвернути постачання від ЄС і заохотити до більшого споживання.

Сімсон заявила, що будь-яке втручання на ринок, спрямоване на зниження цін на газ, вимагатиме подальших кроків для зменшення попиту в Європі. Раніше ЄС погодився на добровільні заходи щодо обмеження попиту країн-членів на газ на 15% і заявив, що ця ціль може бути обов’язковою у разі надзвичайної ситуації.

За словами посадовців, у пропозиціях комісії наступного тижня також буде викладено план організації спільних закупівель газу. Ця ідея обговорювалася на початку цього року, але не набула популярності, оскільки уряди по всій Європі намагалися забезпечити достатню кількість газу, щоб заповнити свої резервуари напередодні зими. Блок сподівається, що, працюючи разом над нижчими цінами на газ, ЄС зможе досягти кращих угод і уникне змагальності серед країн-членів.

За словами офіційних осіб, плани спрямовані на забезпечення газопостачання наступної зими.

Коментарі Сімсон прозвучали після тижня напружених дебатів між країнами ЄС, які сперечалися щодо того, чи потрібно втручатися, щоб знизити ціни на газ і як, і скільки грошей деякі країни вже витрачають на субсидії та обмеження цін.

Міністр промисловості та торгівлі Чеської Республіки Йозеф Сікела зазначив, що цього тижня країни наближаються до спільної позиції під час обговорень. За його словами, існує широка підтримка спільних закупівель газу та ідеї, запропонованої комісією минулого тижня щодо встановлення альтернативного орієнтира для ціноутворення на газ.