Європейський Союз готується запровадити додаткові санкції проти Ірану через жорстоке придушення протестів, спровокованих смертю 22-річної Махси Аміні після затримання поліцією.

Про це повідомляє Bloomberg.

Посли Європейського Союзу на зустрічі у Брюсселі збираються підтримати пропозиції щодо санкцій, спрямованих проти кількох іранських фізичних та юридичних осіб, вже в середу 9 листопада. Потім ці заходи обговорять міністри закордонних справ ЄС на початку наступного тижня.

У повідомленні зазначається, що щонайменше 17 людей загинули в Ірані з п’ятниці, коли сили безпеки придушували протести на вихідних у прикордонних провінціях. Тегеран неодноразово описував протести як заворушення, спровоковані іноземними державами, і відкидав міжнародну критику насильства сил безпеки як “лицемірство”.

Зазначимо, що протести охопили Ісламську Республіку після смерті 22-річної Махси Аміні. Дівчина померла 16 вересня після того, як її затримала “поліція моралі” та доставила до “центру перевиховання”, нібито за невідповідний одяг.

26 жовтня в Ірані відбулися загальнонаціональні протести, щоб відзначити 40 днів після смерті Аміні, важливий день жалоби в іранській та ісламській традиціях.

Державне інформаційне агентство ISNA заявило, що сили безпеки “не перешкоджали” протестувальникам відвідати могилу Аміні в Саккезі, а сутички відбулись після того, як вони покинули місце поховання. Під час протестів сили безпеки застосували сльозогінний газ проти демонстрантів, які оплакували смерть Аміні.

На відео, опублікованому в соціальних мережах, видно, як демонстранти підпалюють сміттєві баки та кидають каміння. Також можна помітити, як силовики стріляли у відповідь із кульової зброї.

Протести, які є одним із найсміливіших викликів духовним лідерам Ірану за останні десятиліття, набирають дедалі більшої сили. Ці протести розчаровують владу, яка намагалася покласти відповідальність за заворушення на зовнішніх ворогів Ірану та їхніх агентів, проте в цю історію майже ніхто з іранців не вірить.

За даними інформаційного агентства HRANA, щонайменше чотирьох учнів середньої школи Бахонар у місті Сенендедж заарештовано силами безпеки. Крім того, жорстка судова система Ірану проведе відкритий суд над близько тисячею осіб, звинувачених у заворушеннях у Тегерані. Таким чином влада Ірану активізує свої зусилля щодо придушення багатотижневих протестів.

Своєю чергою, Сполучені Штати Америки запровадили низку нових санкцій проти іранських чиновників, причетних до придушення загальнонаціональних протестів в Ірані. Державний секретар Сполучених Штатів Америки Ентоні Блінкен заявив, що США віддані підтримці іранського народу та забезпеченню притягнення до відповідальності тих, хто винен у жорстокому придушенні загальнонаціональних протестів в Ірані.

Крім того, президент США Джо Байден заявив, що Сполучені Штати Америки підтримують хоробрих жінок Ірану. Він додав, що “приголомшений” масовими протестами в Ірані.